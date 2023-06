13-jährige Jolien Herzog aus Nordhessen ist Deutsche Vizemeisterin im Boxen

Vorbereitungen auf Hessenmeisterschaften laufen

Ein schlagkräftiges Duo: Die Deutsche Vizemeisterin Jolien Herzog trainiert mit ihrem Trainer Viktor Geringer akribisch, um bald die ersten Titel nach Nordhessen zu holen.

Sie gehört zu den größten Boxtalenten Hessens und wäre in ihrem ersten großen Kampf beinahe Deutsche Meisterin geworden.

Kassel – Die Rede ist von der 13-jährigen Jolien Herzog aus Hessisch Lichtenau. Und dabei hat die junge Athletin erst vor zwei Jahren mit dem Boxsport angefangen: „Ich brauchte damals einen Ausgleich zur Schule“, sagt die 13-Jährige. „Eigentlich wollte ich erst MMA (Mixed Martial Arts) machen, aber meine Mama fand das zu krass. Und für den Wunsch meines Vaters, Kickboxerin zu werden, war ich zu ungelenkig. Also habe ich mich für das Boxen entschieden.“

Mir gefällt der Respekt im Ring. Man prügelt sich nicht einfach.

Bereits nach dem zweiten Probetraining beim KSV Fight for Fun in Kassel sei für sie klar gewesen, dass Boxen das Richtige für sie ist: „Mir gefällt der Respekt im Ring. Man prügelt sich nicht einfach“, sagt Jolien.

Derzeit boxt das junge Talent in der Altersklasse der U15 für den KSV Fight for Fun in der Umbach Akademie in Kassel und bereitet sich auf die Hessenmeisterschaft in Pfungstadt und Bruchköbel in Südhessen (8. bis 16. Juli) vor. Nach ihrer knappen Niederlage im westfälischen Lindow beim Kampf um die Deutsche Meisterschaft im Mai, möchte sie dort ihren ersten Titel holen.

Dafür trainiert die 13-Jährige bis zu vier Mal in der Woche und nimmt sogar am Erwachsenentraining teil. Besonders froh sei sie darüber, dass ihre Eltern sie zum Boxen begleiten und sie tatkräftig unterstützen.

Technik ist noch ausbaufähig

Trotzdem verlange ihr das Üben mit Trainer Viktor Geringer sehr viel ab: „Das Training ist hart, besonders heftig war es in der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft“, sagt Jolien. Das habe vor allem daran gelegen, dass sie viel joggen musste und viele Muskeln aufgebaut hatte, um im Ring auf dem Niveau mitzuhalten.

Doch für ihren großen Traum ist sie bereit, weiter an sich zu arbeiten: „Eines Tages will ich bei der WM mitboxen“, sagt sie. Doch dafür brauche es sehr viel Training, denn noch habe die junge Boxerin einige Defizite: „Meine Technik ist noch ausbaufähig. Da muss ich echt noch besser werden“, sagt sie selbstkritisch. „Aber dafür habe ich sehr viel Kraft und gute Ausdauer.“

Kampfanalyse ist ihr Hobby

Wer aber meint, dass Jolien außerhalb des Rings erst einmal genug vom Boxen hat, den belehrt sie eines Besseren. Denn in ihrer Freizeit studiert sie über Social Media viele Boxkämpfe, vor allem die ihres Vorbilds Sarah Bormann, die derzeit Weltmeisterin im Minimumgewicht und Halbfliegengewicht ist.

Und auch ihre eigenen Kämpfe analysiert sie: „Jede Niederlage nehme ich als Ansporn, besser zu werden. Denn auch Verlieren gehört zum Sport dazu“, sagt sie.

Angst, dass ihre Leistungen in der Schule unter dem Boxen leiden könnten, habe sie nicht. Im Gegenteil, seitdem sie boxt, seien ihre Noten sogar besser geworden.

Nun möchte die Nordhessin auf Titeljagd gehen: „Erst möchte ich Hessenmeisterin werden, dann Deutsche Meisterin bei der U15 und in zwei Jahren bei der U17“, sagt Jolien.

(Kerim Eskalen)