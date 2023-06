Amtswechsel beim Lions-Club Hessisch Lichtenau

Goldmann ist neuer Präsident

Jörg Goldmann ist neuer Präsident des Lions-Clubs Hessisch Lichtenau. Beim jüngsten Clubabend in Weißenbach übergab der bisherige Präsident Gerald Krug die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger. Das teilt der Lions-Club mit. Außerdem wurden weitere Amtsträger neu gewählt: Hartmut Birnkraut übergab seine Aufgaben als Sekretär an Timm Lauterbach, der gleichzeitig als Webmaster fungiert. Erster Vizepräsident ist Bernd Quittkat. Zweiter Vizepräsident wurde Uwe Schmidt.

Hessisch Lichtenau – Der scheidende Präsident Gerald Krug gab der Mitteilung zufolge einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des Clubs während seiner Präsidentschaft. Als herausragende Punkte nannte er die Gestaltung und Aktivierung der neuen Homepage des Clubs, die inzwischen durch die Mitglieder umfangreich genutzt werde. Das Waffelbacken unter der Mitwirkung des Musikzuges Großalmerode im Steinwegcenter habe großen Anklang in der Bevölkerung gefunden. Drei Vortragsabende mit Marco Lenarduzzi (Geo-Naturpark Frau-Holle-Land), Dr. Martin Jilg (Photovoltaik) und Landrätin Nicole Rathgeber (Inklusion im WMK) seien ebenfalls gut besucht worden.

Nachdem der neue Präsident Jörg Goldmann die Insignien übernommen hatte, gab er sein Programm für die kommende Amtszeit bekannt. Neben den regelmäßigen Clubabenden ist als erster Punkt demnach eine Lesung mit dem Schriftsteller und Fernsehmoderator Tim Frühling geplant. Frühling soll am 26. August aus seinem neuesten Krimi „Totgegrillt“ lesen. Die Veranstaltung findet in Fürstenhagen an der „Grillhütte Ochsenhof“ statt und beginnt um 17 Uhr. Der Lions-Club biete dazu Gutes vom Grill und Getränke an, heißt es. Karten sind bei den bisherigen Vorverkaufsstellen erhältlich. Details sollen werden noch bekanntgegeben werden. mik

Service: Termine, Veranstaltungen und Neuigkeiten über den Lions-Club können auf der Internetplattform eingesehen werden.