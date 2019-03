Arche in Hessisch Lichtenau ist jetzt auch ein Familienzentrum 

Ein neues Schild gibt es schon: Die Initiatorinnen des Familienzentrums Hiltrud Bachmann (von links), Sarah Frisch, Gerda Brückmann, Lina Schräder und Christian e Uhl vor dem Gebäude an der Heinrichstraße.

Das Motto des neuen Familienzentrums in Hessisch Lichtenau lautet: „Alle unter einem Dach“. Vor Kurzem ist der Verein Arche vom Land Hessen als ein solches Zentrum anerkannt worden.

„Das bedeutet, dass sich unser Angebot nicht mehr nur an Menschen in sozialen Notlagen richtet, sondern an alle“, sagt die Vereinsvorsitzende Gerda Brückmann.

Somit wird es demnächst auch nicht mehr nur das bereits bestehende Angebot der Arche geben, sondern noch mehr: Kurse, Beratungen und Treffen sind geplant. „Von Kindern bis Senioren – für alle wird etwas dabei sein“, so Brückmann.

Der Verein hat Ende Januar die Anerkennung bekommen und musste vorab ein Konzept vorlegen, das Brückmann mit der pensionierten Grundschullehrerin und Ehrenamtlichen Hiltrud Bachmann, der Anerkennungsjahr-Absolventin und studierten Sozialarbeiterin Sarah Frisch, der Ehrenamtskoordinatorin und Sozialarbeiterin Lina Schräder und der Familientherapeutin und Ehrenamlichen Christiane Uhl erarbeitet hat.

Im Gebäude der Arche wurde die obere Etage für das Familienzentrum ausgebaut, um Platz für alle Projekte zu haben.

Ein paar Kursleiter habe man bereits gefunden, aber das Familienzentrum sei immer offen für neue Gruppen, Kurse und Ideen. „Vielleicht gibt es Menschen, die einen Kurs oder ein Treffen anbieten möchten, an das wir noch gar nicht gedacht haben“, sagt Brückmann. Hilfe werde auch immer wieder bei der sprachlichen Unterstützung von Flüchtlingen gebraucht.

Einige Angebote sollen kostenlos sein, für andere wird es eine kleine Gebühr geben. Bis zu 13 000 Euro könne das Familienzentrum vom Land als Zuschuss bekommen. Folgende Angebote sind bereits in Planung, die Terminangaben können sich noch ändern:

Familien in besonderen Lebenslagen – also solche mit wenig Geld, aber auch jene, die von einem Trauerfall, psychischen oder gesundheitlichen Problemen betroffen sind – sollen sich an das Familienzentrum wenden können. Termine gibt es nach Vereinbarung.

Häkeln und Stricken für Erwachsene soll donnerstags ab 15 Uhr stattfinden.

Kleinkinder ohne Kita-Platz können einmal pro Woche – donnerstags ab 17 Uhr – im Spieltreff zusammenkommen, Eltern finden dort Beratung und Austauschmöglichkeiten. Vermutlich wird auch eine solche Gruppe für Vorschulkinder ins Leben gerufen.

Das Familienzentrum hilft bei Fragen zu Unterlagen von Behörden und Firmen sowie zu Anträgen und anderen Formularen beziehungsweise vermittelt weiter.

Ein Ü-60-Café soll Anfang April starten.

Kochen international gibt es zum ersten Mal am 12. April ab 17 Uhr. Das Angebot startet mit der Zubereitung spanischer Tapas. In unregelmäßigen Abständen werden dann weitere Kochabende angeboten.

Familientherapeutische Hilfe ist in Einzelfällen möglich.

Die Männergruppe soll reaktiviert und ein Nähkurs ins Leben gerufen werden.

Anmeldung und Infos: Familienzentrum Hessisch Lichtenau, Heinrichstraße 5, Tel. 05602/915788, Mail: info@arche-heli.de