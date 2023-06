Auftakt: Lichtenauer steigen aufs Rad

Von: Nicole Demmer

Bürgermeister Dirk Oetzel begrüßte die Radler auf dem Kirchplatz. © Demmer, Nicole

Hessisch Lichtenau macht bei der Aktion Stadtradeln mit.

Hessisch Lichtenau - Stolze 722 Kilometer haben Hessisch Lichtenaus Radler bereits am ersten Tag der Aktion „Stadtradeln“ zurückgelegt. Zum Auftakt gab es am Mittwoch eine Sternfahrt aus acht Ortsteilen zum Kirchplatz, wo die Radfahrer im Rahmen des Feierabendmarktes unter anderem von Bürgermeister Dirk Oetzel begrüßt wurden. Oetzel berichtete, dass 2770 Kommunen an der bundesweiten Aktion teilnehmen.

Zum Auftakt hatten sich bereits 179 Teilnehmer über die Stadtradeln-App angemeldet, sagt Stadtverwaltungs-Mitarbeiter Udo Schneider, der die Aktion mit seinem Kollegen Uwe Rauschenberg organisiert. Mittels der App werden alle gefahren Kilometer gesammelt. Zweck der Aktion sei es, wenn möglich für Alltagswege und in der Freizeit aufs Rad umzusteigen. Zudem biete das Stadtradeln die Möglichkeit festzustellen, wo noch Radwege fehlen. Das Stadtradeln dauert bis 11. Juli. (nde)