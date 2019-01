Aus Hollenbachstraße in Fürstenhagen wird die Prinzenstraße

Carneval-Club stattet Prinzenpaar Besuch ab und bittet dann zum Neujahrsempfang

+ © Gert Merkel Einweihung der Prinzenstraße vor dem Haus des Prinzenpaares (rechts) Carolin I. und Sascha I. sowie den Kinderprinzessinnen Luisa I. Inya I. und Anna II. © Gert Merkel

Fürstenhagen – Einen solchen Betrieb hat man an der Hollenbachstraße in Fürstenhagen wohl noch nie erlebt: Aus allen Richtungen strömten Karnevalisten im Rot und Weiß des Carneval-Clubs Fürstenhagen, aber auch im Blau und Weiß des Karnevalclubs Hessisch Lichtenau, dazu viele Neugierige und anderes närrisches Volk zum Haus Nummer 21 in Fürstenhagen.