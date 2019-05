Hessisch Lichtenauer machen ihrem Ärger Luft - Bürgerversammlung zu Straßenbeiträgen

Hessisch Lichtenau – Die Straßenbeiträge waren bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Hessisch Lichtenauer Bürgerhaus das Thema, über das am meisten diskutiert wurde.

„Wir wollen eine Lösung mit der Stadt gemeinsam finden“, sagte Helmut Debus, der sich in der Bürgerinitiative (BI) engagiert.

Eine Lösung wurde nicht gefunden, aber viele machten ihrem Ärger Luft und verdeutlichten, dass sie sich vonseiten der Stadt nicht ausreichend informiert fühlen. Debus machte auf die Anhörung im Hessischen Landtag aufmerksam, die ebenfalls am Donnerstag stattfand. Er fragte, ob in der neuen Arbeitsgruppe, die sich mit Straßenbeiträgen beschäftigen soll, auch Bürger mitmachen können. Das verneinte Bürgermeister Michael Heußner und stieß damit auf Unmut.

Den Beschluss über die Arbeitsgruppe habe das Stadtparlament gefasst, er allein könne nichts entscheiden. Roland Wittmann von der SPD-Fraktion merkte an, dass Betroffene angehört werden, aber nicht beschließend tätig werden dürfen. Auf Nachfrage sagte Stadtverordnetenvorsteher Robert Hollstein, der die Bürgerversammlung leitete, dass es noch keine Termine beziehungsweise Mitglieder für die Arbeitsgruppe gebe. Die Frage nach einem Straßenkataster für Hessisch Lichtenau, in dem alle Sanierungen aufgeführt werden, beantwortete Heußner mit dem Hinweis, dass das Kataster aus Kostengründen immer aus dem Haushalt gestrichen wurde.

Wolfgang Harras sprach die Egerlandstraße an, die schon seit 13 Jahren baufällig sei, und fragte, warum bisher nichts saniert wurde. Heußner erwiderte, dass in den 1960er-Jahren viele Straßen gebaut wurden. Die Stadt müsse nun alles nach und nach abarbeiten. Warum ein Komplettausbau nötig sei, beantwortete Heußner mit dem Argument, dass der Straßenausbau keine willkürliche Entscheidung sei und die Möglichkeiten immer abgewogen würden.

Es entbrannte eine Diskussion um die Frage, wann eine Straße eine Anliegerstraße sei und wann eine Durchgangsstraße – im ersten Fall wird der Bürger mit 75 Prozent der Sanierungskosten belastet, im zweiten mit 50. Heußner schlug eine Verkehrszählung vor.

Elke Rudolph aus Quentel fragte, warum sie aus der Zeitung erfahren müsse, dass ihre Straße saniert wird, und nicht früher informiert worden sei. Heußner antwortete, dass die Informationen ihren üblichen Weg gehen und er auch dafür sei, dass die Bürger schneller davon erfahren. Manchmal müsse man sich auf die Mundpropaganda verlassen – das sorgte für laute Ausrufe im Publikum.

Bettina Hetzler aus Föhren fragte, wann sie eine Einladung zur Anliegerversammlung am 22. Mai bekomme. Es herrschte Uneinigkeit darüber, ob die Einladungen schon verschickt wurden. „Wir sind bereit, uns für die Gemeinschaft einzubringen, aber dieses Verhalten finde ich respektlos“, sagte sie.

Hagen Quambusch äußerte Kritik an der Stadt – sie sei Dienstleister der Bürger und würde vom Steuergeld bezahlt. Sascha Berger wies auf den schlechten Zustand des Lärchenwegs in Föhren hin und stellte infrage, ob diese Straße in dem jetzigen Zustand als fertiggestellt gelten könne. Für Einzelfälle dieser Art verwies Hollstein auf die Anliegerversammlungen.

Bei aller Kritik gab es einen Mann, der während der Versammlung das Wort ergriff und berichtete, er habe immer schnell Antwort bei Fragen bekommen. Die Stadt wolle niemanden drangsalieren.

Kooperation mit Uni Kassel und Investitionen der Stadt bis 2022

Bei der Lichtenauer Bürgerversammlung war der Bericht des Arbeitskreises „Hessisch Lichtenau Lebenswert“ und die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 Thema. Erhard Stock vom Arbeitskreis berichtete, dass es vorangehe: Am Bürgerbüro sei ein Ideenbriefkasten eingerichtet worden, in den Lichtenauer ihre Vorschläge einwerfen können.

Zudem gebe es eine Kooperation mit Studenten der Uni Kassel, die unter dem Motto „Heli gibt nicht auf“ ein Konzept entwickeln, um die Stadt wieder lebendig zu machen. Sie haben laut Stock ein Büro neben dem Bioladen Kornblume und sind auch auf dem Heimatfest vertreten, das vom 30. Mai bis 2. Juni stattfindet. Dann wird auch ein neuer Wanderweg eröffnet.

Zum Investitionsprogramm sagte Bürgermeister Michael Heußner, dass der Spielraum gering sei, weil die Kreis- und Schulumlage hoch sei und man die Grundsteuer nicht habe erhöhen wollen. Viel Geld werde für Feuerwehrfahrzeuge ausgegeben. Außerdem präsentierte er die Ausgaben für Straßensanierungen und wann die jeweiligen Bauarbeiten anfangen sollen. Zudem sei der Bedarf an Kita-Plätzen hoch, weshalb eine weitere Gruppe im neuen Kindergarten und die Einrichtung eines Waldkindergartens in der Diskussion stehen.