Dach eines Hauses in Walburg eingestürzt - bereits vorher schon Schäden

Bewohnerin blieb unverletzt

+ © Lothar Röß Die Feuerwehr war am Donnerstagmittag vor Ort und erklärte das Haus zunächst für unbewohnbar. © Lothar Röß

Walburg - Das Dach eines Hauses in Walburg ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eingestürzt. Die Feuerwehr gab an, die Person aus dem Wohnhaus geborgen zu haben, sie sei aber unverletzt gewesen.