Fürstenhagener Pfadfinder feiern ihr Jubiläum am Samstag

Von: Lothar Röß

Am Europa-Jugendheim in Fürstenhagen, seit 1969 Domizil der Pfadfinder vom Stamm Berglöwe, wird am Samstag das Lagerfeuer brennen und reger Betrieb herrschen. © Lothar Röß

Die Fürstenhagener Pfadfinder „Berglöwen“ feiern am Samstag ihr 75-jähriges Bestehen.

Fürstenhagen – Ihr 75. Bestehen feiern die Fürstenhagener Pfadfinder vom Stamm Berglöwe am Samstag, 8. Juli, in dem Rahmen, wie sie es vom Lagerleben her kennen: mit Spanferkel und Wildbratwurst, mit Stockbrot am offenen Feuer, mit Kaffee und Kuchen, vor allem aber sind Spiel und Spaß für die Kinder angesagt.

Bilder auf den Plakatwänden dokumentieren, was Generationen von den jungen Wölflingen bis hin zu den älteren Rangern und Rovern im Laufe der Jahre sowohl in der näheren Umgebung als auch europaweit unternommen haben. Das Programm am Pfadfinderhaus am Ende der gleichnamigen Straße des Lichtenauer Stadtteils beginnt um 16 Uhr, Gäste sind willkommen.

„Könnt ihr euch vorstellen, wie Deutschland im Jahre 1948 aussah? Alles lag darnieder...“, schrieb Ika Holler, 1998 Bundesvorsitzende der Pfadfinder, in ihrem Grußwort den Fürstenhagener Berglöwen in die Chronik zum 50. Bestehen. Und weiter: „Aber in dieser Zeit erinnerten sich auch einige an die Tage vor dem braunen Terror an ihre eigene Jugend, an Fahrten, an Lagerfeuer und an die Gemeinschaft, die nichts mit der Hitlerjugend zu tun haben wollte: an die Pfadfinderbewegung.“

Das dürften auch für Herbert Thürmer die Gründe gewesen sein, 1948 den Stamm „Berglöwe“ zu gründen und ihr erster Stammesführer zu werden. Der Name weist angeblich auf die Pfadfinder der ersten Stunde hin, die aus der Siedlung „Am Berg“ stammten. Zur Gruppenstunde trafen sich die Jungen im Schulraum, organisierten im Gründungsjahr ein Korbballturnier, und 15 Mitglieder der Sippen Steinadler und Silberfuchs unternahmen mit geliehenen Zeltbahnen ihre erste Fahrt an den Edersee. Zwei Jahre später gewannen die Fürstenhagener beim Treffen des Kreisjugendrings erstmals den Ludwigstein-Wimpel, zudem wurde eine Mädchengruppe gegründet.

Ein reges Fahrtenleben entwickelte sich. Ihre Ziele, wie beispielsweise die „Felsenburg“ im Steinbruch nahe der Lichtenauer Siedlung Föhren, in dem die Pfadfinder eine alte Bauhütte mit Stockbetten und gemauertem offenen Kamin für ihre Zwecke hergerichtet hatten, befanden sich größtenteils in der Nähe, auch wenn es 1951 mal mit dem Rad zum Lager in den Knüll ging.

Thilo Bätzig und Franz Bernt waren die Ersten, die 1953 ihr Pfadfinderversprechen abgaben. Zwei eigene Kohten, aus Stoffbahnen zusammengeknüpfte Zelte mit Rauchloch, schaffte der Stamm an und zeigte sich mit einem Zeltlager in Schweden erstmals international – weitere Auslandsreisen folgten.

Den Bau eines Pfadfinderhauses beschloss der Stamm 1967, denn die Hütte in der Siedlung war für die mittlerweile auf 60 Mitglieder angewachsenen Berglöwen zu klein. Um die Jugend bei dem Projekt zu unterstützen, gründeten die Erwachsenen im Jahr darauf einen Eltern- und Förderkreis. Ein gutes Vierteljahr später erfolgte die Grundsteinlegung des Europa-Jugendheims, das 1969 eingeweiht wurde und seither Anlaufpunkt für in- und ausländische Pfadfindergruppen ist. Trotz der guten Bedingungen durchlief der Stamm in den 1970er-Jahren eine Krise, fand aber zu alter Stärke mit mehr als 80 Mitgliedern zurück. Weil sich das Pfadfinderhaus als zu klein erwies, wurde 1995 angebaut.

Insgesamt 30 Stammesführer haben in den 75 Jahren für ein vielfältiges Lagerleben gesorgt und die Tugenden der Pfadfinder gepflegt. Seit 2022 führt Anisa Kranz die Berglöwen, unterstützt von ihrer Stellvertreterin Lea Achler und Nele Schanze, die für die Finanzen zuständig ist. (zlr)

Mitglieder aus verschiedenen Sippen der Berglöwen 1954 auf dem Michelskopf zwischen Eschenstruth und Oberkaufungen: Heinz Jänicke (vorn von links), Werner Lehrich, Peter Riemenschneider, Kurt Wehrberger, Hermann Ludwig (Stammesführer) und Rudi Thiel. In der hinteren Reihe stehen Rudi Mück (von links) und Bruno Freund, von rechts Rainer Oeler, Hans Birnkraut, Thilo Betzig und Reinhold Schmidt. Repro: Lothar Röß © Privat