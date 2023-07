Kirmes in Velmeden: Drei Tage Spaß, Musik und Show im Juli

Von: Lothar Röß

Teilen

Nach der gelungenen Generalprobe für die Samstagabend-Show sind beim TSV Velmeden alle Weichen für die Kirmes am Wochenende gestellt. © Lothar Röss

Mit „Stars und Sternchen“ begeistert der Turn- und Sportverein bei der Velmedener Kirmes. Ab Freitag, 7. Juli, ist dort Spaß, Musik und Show angesagt.

Velmeden – Die Kirmes bestimmt ab Freitag, 7. Juli, drei Tage lang das Geschehen im Lichtenauer Stadtteil Velmeden. Ausrichter ist der örtliche Turn- und Sportverein (TSV), der nach seiner gelungenen Generalprobe für die Samstagabend-Show „Stars und Sternchen“ im Festzelt die Vorbereitungen auch für den kulturellen Teil des Programms abgeschlossen hat.

Die Kirmes startet am Freitag um 20.30 Uhr mit einem Fackelumzug durch den Ort, Start und Ziel ist der Festplatz an der Straße „Am Gemeindehaus“. Ab 21.30 Uhr lädt der Sportverein zur Disco mit dem Veranstaltungsservice Bo-Music aus Waldkappel ins Zelt ein.

Das Programm am Samstag startet um 11 Uhr mit dem traditionellen Ständchenspielen. Dazu werden zwei Gruppen, auf die sich die Falkener Musikanten verteilen, von Haus zu Haus durch den Ort ziehen. Um 19 Uhr startet der TSV im Zelt seinen Show-Act. In einer Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte bringt der Verein mit Musik, Tanz und Gesang so manchen berühmten Star im passenden Outfit auf die Bühne. Gleich im Anschluss ist Party-Time mit der Frankershäuser Eventband „Vibes“ angesagt.

In den Sonntag startet die Kirmesgemeinde um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche. Der Festumzug beginnt um 14.30 Uhr, mit dabei ist die Show- und Marchingband „The Devils“ aus Witzenhausen. Beim Festnachmittag im Zelt stehen ab 16 Uhr Musik und Tanz mit „Cracy Thomas“ auf dem Programm. Zum großen Kinderfest, das zeitgleich auf der Wiese des Festplatzes angeboten wird, hat die Lichtenauer Aktion Jugend mit ihrem Spielmobil zugesagt. Zum Abschluss können die Kinder Luftballons für ein Wettfliegen steigen lassen. Die Prämierung der weitesten Flüge soll nach Rücklauf der Karten erfolgen. (Lothar Röß)