Einschaltparty: Haus in Fürstenhagen erstrahlt im Lichterglanz

Kaum zu übersehen: André Müllers Haus in Fürstenhagen.

Fürstenhagen. 80.000 LED-Lichter lassen das Haus von André Müller in Fürstenhagen zur Advents- und Weihnachtszeit so hell erstrahlen wie nie zuvor.

Etwa 50 Schaulustige zählten am Samstagabend im Rahmen der Einschaltparty des 31-Jährigen in der Schlierbacher Straße kurz nach 21 Uhr den Countdown auf null – und im Nu erstrahlte das Haus samt Vorgarten in hellem Lichterglanz.

+ Die Schaulustigen der Einschaltparty von André Müller hielten es bei Glühwein und Bratwurst lange aus. © Lothar Röß Gegenüber dem Vorjahr hatte Müller die beiden Giebel seines Hauses und die Mauer an der Zufahrt in den Garten mit weiteren Bögen in sein Beleuchtungskonzept einbezogen und damit die Zahl der LED-Lichter von 50.000 auf 80.000 gesteigert. Bereits seit elf Jahren schmückt Müller sein Haus weihnachtlich, stets unterstützt von Vater Hansi, der bereits Ende Oktober mit den Vorbereitungen begonnen hat.

„Eine aufwendige Aktion, die ohne einen Hubsteiger nicht zu leisten ist“, erklärte der Lichterfan, dessen Begeisterung im Alter von 15 Jahren im Film „Eine schöne Bescherung“ geweckt wurde, als er die hell erleuchteten Häuser Amerikas sah. Jährlich investiert er einige hundert Euro in den Ausbau seiner Beleuchtung, stellte 2010 auf LED-Technik um.

Ein Ende ist noch nicht in Sicht: Nachdem dieses Jahr die Giebelseiten hinzukamen, hat er für 2019 schon Pläne fürs Dach. Dort sollen die kleineren Motive aus dem Vorgarten montiert werden und Platz machen für den großen Weihnachtsschlitten.