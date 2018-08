Einstimmig: Küchen soll neues DGH und Feuerwehrhaus bekommen

Sanierung lohnt sich nicht: Sowohl das Dorfgemeinschaftshaus (rechts) als auch das Feuerwehrhaus in Küchen sollen verkauft und durch Neubauten an anderer Stelle ersetzt werden.

Hessisch Lichtenau. Mehr als 780 000 Euro für das Sanieren und Erweitern stehen 690 000 Euro für das Neubauen gegenüber. Aus diesem Grund haben sich die Stadtverordneten von Hessisch Lichtenau dafür ausgesprochen, das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) und das benachbarte Feuerwehrhaus im Stadtteil Küchen aufzugeben und zu verkaufen und stattdessen an anderer Stelle die beiden Funktionseinrichtungen neu zu errichten.

Der Beschluss in der Sitzung am Freitagabend im Bürgerhaus in der Kernstadt fiel einstimmig.

Durch Holzwurmbefall und Fäule befinden sich die beiden Fachwerkbauten in marodem Zustand, hieß es in der Vorlage des Magistrats. Auch könne die Wohnung in dem denkmalgeschützten Dorfgemeinschaftshaus, der ehemaligen Dorfschule, derzeit nicht vermietet werden, weil die Decke nicht isoliert und die Wohnung mit Stromradiatoren erwärmt werden müsste. Zudem sind die Räume des Gemeinschaftshauses für viele Veranstaltungen nicht groß genug. Ein Anbau sei aber zu teuer, in dem Zustand unwirtschaftlich und aus Platzgründen sowieso nicht möglich, argumentiert das Stadtbauamt.

Auch im benachbarten Feuerwehrhaus mangelt es an einer Heizung. Sollte ein Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden, ist in der Garage auch kaum genug Platz dafür. So ergab die Gegenüberstellung der Kosten bei einer Differenz von 90 000 Euro eine klare Tendenz zum Neubau beider Häuser. Konkrete Pläne dafür wollen die Stadtverordneten schon möglichst bald vorgelegt bekommen.

Weitere „Bauangelegenheiten“ hakten die Parlamentarier anschließlich auch schnell ab:

So werden die Grundstückspreise für das Neubaugebiet „Rotes Land II“ festgelegt auf 99 Euro je Quadratmeter für innenliegende Grundstücke und auf 110 Euro für Grundstücke mit derzeitiger Ortsrandlage. Für die Grundstücke im Gebiet „Rotes Land I“ wurde bislang ein durchgängiger Preis von 89 Euro erhoben. Die Nachfrage nach Baugrund sei derzeit sehr gut, verriet Bauamtsleiterin Ulrike Schäfer-Brassel.

Außerdem wurde eine Änderung des Bebauungsplanes Am Steinweg und Auf dem Stückrasen in der Kernstadt als Satzung beschlossen.