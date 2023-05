Stadt Hessisch Lichtenau hat weiter keinen neuen Schiedsmann

Von: Stefan Forbert

Häufiger in Hessisch Lichtenau gewünscht: Die Stadtverordneten haben den Beitritt zur Initiative „Tempo 30 – Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beschlossen. Symbo © Hans-Joachim Oschmann

Es gab einen Kandidaten zum Schiedsmann, der fiel jedoch bei der geheimen Wahl der Hessisch Lichtenauer Stadtverordneten durch.

Hessisch Lichtenau – Routiniert und ruhig haben Hessisch Lichtenaus Stadtverordnete am Donnerstagabend die Tagesordnung ihrer Sitzung im Bürgerhaus abgearbeitet. Aufreger gab es keine, allerdings einen doch nicht üblichen Ausgang einer Wahl.

Während die Vorschlagsliste der 29 Bewerber für die Wahl zum Schöffen in offener Abstimmung bei vier Enthaltungen erwartungsgemäß schnell abgesegnet war, fand der einzige Kandidat für das Schiedsamt keine Mehrheit. Im Gegenteil: In geheimer Abstimmung erhielt der vorgeschlagene Dr. Björn Steisel (Hirschhagen), dessen Bewerbung in der öffentlichen Parlamentssitzung nicht näher vorgestellt wurde, nur 8 Ja- und 21 Nein-Stimmen – 8 Stadtverordnete fehlten. Dieses deutliche Ergebnis wurde ohne ein Raunen vom Plenum zur Kenntnis genommen.

Damit muss die Stadtverwaltung wieder auf die Suche nach einem Nachfolger für Edmund Pliefke gehen, dessen Amtszeit als Schiedsmann schon im vorigen Jahr endete. Vakant ist weiterhin das Amt der stellvertretenden Schiedsperson, hierfür wurde noch kein Bewerber gefunden.

Tempo 30

Wenn auch aufgrund von 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen aus den Reihen von CDU und Bürgerliste keine Einmütigkeit zustande kam, so wurde ein grundsätzliches Bekenntnis zur Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen, mit großer Mehrheit beschlossen: Die Stadt will der Initiative „Tempo 30 – Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beitreten. Bürgermeister Dirk Oetzel (SPD) hatte nur kurz um Zustimmung geworben.

Bisher engagieren sich rund 640 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschen „für mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempo-Limits, unter anderem die Stadt Bad Sooden-Allendorf“, heißt es in der Magistratsvorlage.

Die Initiative „Tempo 30 – Lebenswerte Städte und Gemeinden“ hat das Ziel, dass der Bund den Kommunen das Recht einräumt, Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen zu können, wo sie es für notwendig halten. Derzeit darf Tempo 30 der Straßenverkehrsordnung zufolge nur bei konkreten Gefährdungen wie vor sozialen Einrichtungen – beispielsweise Kitas und Schulen – angeordnet werden.

Hier habe die Stadt Hessisch Lichtenau in der Vergangenheit und aktuell viele Diskussionen mit Betroffenen und anderen Verkehrsbehörden geführt, heißt es in der Vorlage des Magistrats, die sie nicht aus dem „Korsett“ der gesetzlichen Vorgabe haben befreien können.

Kita Bullerbü

Einstimmig votierten die Stadtverordneten dafür, dass mit 80 000 Euro – als außerplanmäßige Ausgabe – die Zufahrt zur neuen Kindertagesstätte „Bullerbü“ um- und neugestaltet wird. Das asphaltierte Stück wurde laut Vorlage lange Jahre nicht genutzt und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Nun soll die Fläche entsiegelt und begrünt werden.

Wie Bürgermeister Oetzel mitteilte, soll die Eröffnung der neuen Kita am Montag, 15. Mai, erfolgen.

Straßenkataster

Grünes Licht gab das Parlament auch für ein Straßenkataster, das das Straßennetz der Stadt in Art, Lage und Ausstattung abbildet. Bislang war für die dafür erforderlichen 30 000 Euro ein Sperrvermerk verhängt. (sff)