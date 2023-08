Es gibt noch freie Plätze beim Ferienangebot der Arche Hessisch Lichtenau

Jede Menge Spaß beim Tanzen haben Josephine (von links), Afomiya, Celine Dittmann, Anna, Isabelle Dittmann, Omar, Nuhamin und Matilda. © Evelyn Ludolph

Sie tanzen, hüpfen, lachen und schauen genau, was ihre beiden Trainerinnen Celine und Isabelle Dittmann machen, um die Bewegungen dann nachzutanzen: Josephine (11), Afomiya (6), Anna (6), Omar (7), Nuhamin (7) und Matilda (8) machen beim Tanzfitness-Kurs des Familienzentrums Arche in Hessisch Lichtenau mit.

Hessisch Lichtenau – Im Takt ihrer Wunschlieder können sich die Kinder im Seniorenraum des Bürgerhauses austoben und haben sichtlich Spaß dabei. Jede Stunde beginnt mit dem Aufwärmen. Bei der Tanzfitness tanzen sie dann zu Pop- und auch Latinmusik die Schritte nach, die ihre Trainerinnen vormachen. Die Schwestern Celine und Isabelle Dittmann bieten aber auch einen Hip-Hop-Kurs an, bei dem sie mit den Kindern eine Choreografie einstudieren.

„Welches Lied wollt ihr hören“, fragt Celine ihre sechs Schützlinge. Anna wünscht sich Bibi und Tina, was nicht bei allen auf Begeisterung stößt. Aber man einigt sich schnell, nach diesem Lied auch zu weiteren Wunschliedern der Kinder zu tanzen. So verfliegen wieder zwei Stunden des Ferienprogramms. Am Ende der Einheit kommt ein kurzer „Cool Down“. „Da sprechen wir kurz an, was wir bewegen können und wie es unserer Welt geht“, erklärt Isabell Dittmann.

Die 23-Jährige hat Sozialarbeit studiert und will im Herbst ihren Master dazu beginnen. Ihre Schwester studiert ebenfalls Soziale Arbeit sowie Diakonik. Mit dem Tanzen hat Isabelle Dittmann mit zwölf Jahren angefangen. In der Tanzschule besuchte sie einen Hip-Hop-Kurs. Ihre Schwester Celine hat schon mit fünf Jahren begonnen, beim Karneval zu tanzen. Seit 2020/2021 geben beide auch Tanzfitness-Kurse.

Für das Familienzentrum Arche bieten sie diese unter anderem auch für Erwachsene an. „Da hören wir häufig Sätze wie, ich kann eigentlich gar nicht tanzen, aber das macht so einen Spaß. Das freut uns natürlich sehr“, berichtet Isabelle Dittmann. Für alle Kurse sind noch Plätze frei. Wer sich anmelden möchte, findet mehr Informationen unter arche-heli.de. Auch für die Familienwanderung am Samstag kann man sich noch anmelden.

Die Kurse für Kinder sind alle kostenfrei. Möglich ist dies dank des Programms „Aufholen nach Corona“, für das die Arche sich beim Kreis beworben und den Zuschlag bekommen hat. „Der Grundgedanke war, dass wir für unsere Schulkindbetreuung mehr Personal bekommen, weil wir festgestellt haben, dass es bei den Kindern Defizite gibt im sozialen Miteinander“, erklärt Arche-Leiterin Rafaela Pax.

Deswegen werden in diesem Sommer gezielt Aktionen für die Kinder der Schulkindbetreuung angeboten. Zusätzlich gibt es aber auch die Kurse, die von allen Kindern und Erwachsenen besucht werden können, wie die Tanzfitness und der Hip-Hop-Kurs. Damit die Schulkinder als Gruppe zusammenfinden, konnten sie an einem Wing-tsun-Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung teilnehmen, haben ein soziales Training im Klettergarten an den Großen Steinen in Reichenbach gemacht und gehen in Zusammenarbeit mit der DLRG Hessisch Lichtenau eine Woche zum Schwimmkurs ins Freibad Waldkappel.

„Von zwölf Kindern konnten nur drei schwimmen und auch die können das nur, weil sie schon vorher über uns an einem Schwimmkurs teilnehmen konnten“, sagt Pax.