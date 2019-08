Halbseitige Fahrbahnsperrung: Böschung bei Günsterode ist abgerutscht

Wer von Melsungen in Richtung Hessisch Lichtenau fährt, wundert sich seit Wochen über eine halbseitige Fahrbahnsperrung vor Günsterode. Wir haben bei Hessen Mobil nachgefragt.

Pressesprecher Gerd Bohne teilte mit, dass in dem Bereich die Böschung abgerutscht sei. Die Fahrbahn sei dadurch nicht beeinträchtigt, also nicht unterspült. Dennoch sei der Bereich in Fahrtrichtung Günsterode halbseitig abgesperrt.

Ende Mai hatte es ein schweres Unwetter in der Region gegeben. Durch den Starkregen war ein Stück Böschung zwischen Kirchhof und Günsterode abgerutscht. Der Schaden erstreckt sich auf eine Länge von rund 20 Metern.

Wie geht es nun weiter? „Die Böschung muss neu aufgebaut werden“, teilte Pressesprecher Bohne mit. Eine Firma sei bereits beauftragt. Geplant sei, dass die Arbeiten am Montag und Dienstag, 19. und 20. August, stattfinden sollen.

Ob dazu die Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr mit seiner Ampelanlage geregelt wird, dazu wollte Bohne noch keine Angaben machen. Fakt sei, dass die Böschung von unten mit Basaltschotter neu aufgebaut werde, der nach oben hin immer feiner werde. Sie werde standfest wieder hergerichtet, ebenfalls die Bankette. An der Fahrbahn selbst werde es voraussichtlich keine Arbeiten geben, weil Asphalt und Unterbau nicht beschädigt worden seien, so Bohne weiter.