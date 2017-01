19-Jährige aus Hessisch Lichtenauer Stadtteil Hopfelde wird vermisst

Hopfelde. Sonntagfrüh um 2.30 Uhr ist die 19-jährige Tanja Holstein aus ihrer Wohnung im Hessisch Lichtenauer Stadtteil Hopfelde verschwunden, wo sie mit ihrem Freund wohnt.

Die junge Frau wollte nur kurz eine Zigarette rauchen gehen und kehrte anschließend nicht mehr zurück. Alle wichtigen Dinge wie Handy und Geldbörse ließ sie zu Hause zurück.

Die Polizei hat die Suche nach der Vermissten bereits aufgenommen und wird dabei von einem Polizeihubschrauber, zwei Personenspürhunden und Rettungshundestaffeln unterstützt.

Tanja Hollstein ist 1,57 Meter groß, schlank, hat lange dunkelbraune Haare und zwei Piercings im linken Ohr. Bekleidet war sie mit einer dunkel-lila Stoffjacke, schwarzer Hose und Turnschuhen. Die junge Frau lebte zuvor in Waldkappel und ist gebürtige Eschwegerin.

Wer Hinwiese auf den Aufenthaltsort von Tanja Hollstein geben kann oder sie in den letzten Stunden vor ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich sofort mit der Polizei in Hessisch Lichtenau in Verbindung zu setzen.

Kontakt: Polizei Hessisch Lichtenau, Tel. 0 56 02 / 93 93 0.

Weitere Informationen folgen.