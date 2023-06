Kreis startet mit Humor in den Nordhessischen Kultursommer

Frivoles im Gotteshaus

+ © Chris Cortis Sorgten für beste Unterhaltung: Schauspielerin Meike Droste und Autor Christian Maintz. © Chris Cortis

Der Nordhessische Kultursommer startet in Reichenbach mit einer Lesung.

Reichenbach – Dass in dem ehrwürdigen Gemäuer der Klosterkirche in Reichenbach Platz ist auch für unbeschwerte Heiterkeit und sogar schlüpfrige Verse, erlebten am Samstagabend mehr als 100 Zuhörer bei einer Lesung der Berliner Schauspielerin Meike Droste (43) und des Hamburger Autors Christian Maintz (64). Für den Werra-Meißner-Kreis bildete die 90-minütige Veranstaltung in dem Stadtteil von Hessisch Lichtenau zugleich den humorvollen Auftakt zum Nordhessischen Kultursommer.

Ob des Frivolen fast schon entschuldigend, bereitete Maintz das Publikum auf das Liebesleben von Wildschweinen vor und legte dem „geilen Keiler Horst“ die Worte ins Maul: „Ihr süßen Sauen, Bachen, kommt her, wir lassen es krachen.“

Überhaupt drehte sich in den Gedichten und balladenhaften Texten vieles um die Liebe. So auch in einer Eigenproduktion des Literatur- und Medienwissenschaftlers, der von einer Zugfahrt von Regensburg nach Bremen erzählt, auf der sich – allein im Abteil – „Herr Hollmann“ und „Frau Struwe“ begegnen, aus einem vertraulichen Zwiegespräch mehr wird, die Frau sich aber erst nach sieben Hochprozentigen dem Manne hingibt. Und dann war da noch die Gottesanbeterin, das Insekt, das nach dem Liebesakt das Männchen gern verspeist. Diesmal entkommt es aber. Der Trick: Es packt das Weibchen bei der Eitelkeit und macht es auf dessen jetzt schon stramme Hüften aufmerksam – zu viel, um noch was drauf zu packen.

Ein Prosa-Text schildert, wie aus einer Lappalie ein Streit zwischen den beiden Geschlechtern entsteht. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und – Absicht oder nicht – falsch interpretiert, ehe er mit säuselnden Komplimenten ihre Gunst zurückgewinnt. Gut möglich, dass sich manch einer in dieser Geschichte wiedererkannt hat, in der Meike Droste ihre ganzen schauspielerischen Qualitäten in Mimik und Gestik offenbarte. Die 43-Jährige ist einem breiten Fernsehpublikum durch die humoristische Krimi-Serie „Mord mit Aussicht“ bekannt.

Romantische und sachliche, dramatische und hochkomische Texte hörte das Publikum unter anderem von Goethe, Heinrich Heine, Erich Kästner und Wilhelm Busch. Zu Wort kam auch der unvergessene Schauspieler und Dichter Heinz Erhardt, der auf den Tag genau heute vor 44 Jahren in Hamburg gestorben ist. Kostprobe: „Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war zu flach.“ Das kann man von der Lesung nicht behaupten. Das Publikum amüsierte sich köstlich.

„Kultur beginnt im Herzen“, hatte eingangs Landrätin Nicole Rathgeber die Zuhörer mit einem Zitat des österreichischen Dramatikers Johann Nestroy begrüßt und an Hessisch Lichtenaus Bürgermeister Dirk Oetzel eine auf Hochglanz polierte Plakette überreicht, die Reichenbach als Spielort des Nordhessischen Kultursommers ausweist. (zcc)