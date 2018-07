Nach 45 Jahren verlässt Kinderpflegerin Bärbel Blumenstein die Kita Fürstenhagen

Fürstenhagen „Wir mussten ja noch Bauschutt aus dem Gebäude tragen“, erinnert sich Bärbel Blumenstein an die Anfänge des neugebauten Forellenfänger-Kindergartens.

Gerade einmal 18 Jahre war das Fräulein Euler – damals durfte man das noch ganz offiziell sagen – aus Laudenbach. Die Gemeinde Fürstenhagen war 1973 noch selbstständig und hatte kurz vor der Eingemeindung einen eigenen Kindergarten neben der Schule gebaut. „Eingestellt hat mich noch Bürgermeister Werner Friedrich“, sagt sie.

Die junge Frau hatte nach der achten Hauptschulklasse die dreijährige Ausbildung zur Kinderpflegerin im Auguste-Förster-Haus absolviert. Leiterin Marie-Luise Lecke und sie waren nicht nur die Frauen der ersten Stunde. Sie waren auch mit den rund 60 Kindern in den zwei Gruppen alleine. Mehr noch: Mit 18 war man damals noch nicht volljährig. Heute alles undenkbar.

Elterngespräche führte man zwischen Tür und Angel, wenn die Kinder abgeholt wurden. Da sieht „Blümchen“, wie sie von allen genannt wird, einen der größten Unterschiede zu heute. Auch beim Abholen ist die Zeit eng getaktet.

Für Elterngespräche müssen extra Termine anberaumt werden. Und auch die Kinder haben sich geändert. Die Aufmerksamkeit zu gewinnen, ist schwerer geworden. Mit „Häschen in der Grube“ konnte man früher begeistern. Das ist heute schwieriger. Aber ihre Gitarre nutzt sie noch immer mit Freude.

Sie hat die vielen Änderungen mitgemacht und auch mitgestaltet: Trägerwechsel zur Kirche, wieder zur Stadt und erneut zur Kirche; Erweiterung des alten Kindergartens, dann Abbruch und Neubau der jetzigen Einrichtung; Umzug ins Lichtenauer Soldatenheim und dann der Einzug in das neu erstellte Gebäude.

Eine lange Zeit, diese 45 Jahre. Viele der heutigen Eltern kennt sie noch als Kindergartenkinder. Das verbindet natürlich mit den Menschen und der Einrichtung. Und überhaupt: „Mein Beruf hat mir über alle Höhen und Tiefen geholfen, war Balsam für die Seele in schweren Zeiten.“

Nun aber ist Schluss: Am Dienstag, 31. Juli, wird „Unsere Bärbel“ in den Ruhestand verabschiedet. Alle, die sich mit ihr verbunden fühlen, sind dazu von 10 bis 12 Uhr in die Kita eingeladen.

Und dann? Reisen würde sie gerne, einmal nach Norwegen. Mit ihrem Mann Motorradfahren – als Sozia. Der große Garten. Und natürlich die Enkelkinder.