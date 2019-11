Karneval in Fürstenhagen: Nicole und Thorsten sind das Prinzenpaar

Thorsten und Nicole Siebert sind das neue Prinzenpaar des Carneval-Clubs 1972 Fürstenhagen (CCF).

Wetten waren abgeschlossen worden, heiß diskutiert wurde am Montagmittag im Café Märchenstube, wer es denn sein würde, eventuelle Kandidatenpärchen wurden genau betrachtet. Aber Kuno und Simone Christel und die anderen vom Findungsausschuss hatten eisern geschwiegen.

Mit alten Kinderfotos wurden falsche Fährten gelegt, geschickt die Aufmerksamkeit nach vorne gelenkt. Klammheimlich, von einem Baldachin verborgen, wurde das neue Paar, genauer die beiden Paare, derweil in den Raum gebracht.

Gesicht der Session steht fest

Und dann war es klar: Das Ehepaar aus Fürstenhagen wird unter den Thronnamen Thorsten I. und Nicole II. das Gesicht der Session 2019/2020 sein. Auch diesmal ist es eine Prinzenfamilie, die das Zepter in den Händen hält.

Tochter Marie I. und Moritz I. haben sich das Motto „Als Cousin und Cousine stehen wir bereit und freuen uns auf die fünfte Jahreszeit!“ als Kinderprinzenpaar gegeben.

Prinzenfamilie verabschiedet sich

Die Prinzenfamilie Sascha, Carolin, Anna, Inya und Luisa Hardt verabschiedete sich und übergab die Insignien der närrischen Macht an die Nachfolger.

Thorsten Siebert ist Geschäftsstellenleiter einer Kopiererfirma in Kassel und Eisenach. Ihre Lieblichkeit Nicole ist Einzelhandelskauffrau in einem Sanitätshaus. Tollität Moritz Pleyer geht in die dritte Klasse der Meißnerlandschule in Walburg, Cousine Marie in die siebte Gymnasialklasse der Freiherr-vom-Stein-Schule.