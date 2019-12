Fürstenhagen: Reinhard Kanstein erhält zum zweiten Mal den Landesehrenbrief

Seit 50 Jahren engagiert sich Reinhard Kanstein aus Fürstenhagen ehrenamtlich und erhielt dafür nun den Ehrenbrief des Landes Hessens - kurioserweise bereits zum zweiten Mal.

So sehr sich die Fürstenhagener über die Anerkennung an ihren amtierenden Ortsvorsteher auch freuten, die ihm zum Auftakt des Senioren-Adventsnachmittags am Sonntag im Café Märchenstube Bürgermeister Michael Heußner überreichte, so groß war die Überraschung, als Kanstein verriet, die Auszeichnung bereits zu haben.

Demnach hatte ihm schon im Jahr 2000 der damalige Landrat Dieter Brosey den Brief anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kreisjugendrings Witzenhausen auf Burg Ludwigstein verliehen. „Offenbar sind die Daten von damals nicht digital erfasst worden“, sagte Heußner und fuhr unbeirrt damit fort, Kansteins ehrenamtliche Verdienste zu würdigen.

Ein Leben für die Fürstenhagener Feuerwehr

Erst 14 Jahre alt ist der gebürtige Fürstenhagener, als er 1969 sein ehrenamtliches Engagement mit dem Eintritt in die Feuerwehr seines Heimatorts startet, drei Jahre später übernimmt er die Sitzungsprotokolle bei den Brandschützern.

Als 1975 die Jugendfeuerwehr im Ort ins Leben gerufen wird, zählt Kanstein nicht nur zu den Mitbegründern, sondern übernimmt als Jugendwart Verantwortung für die nächsten zehn Jahre. Auf Stadtebene ist er bis ins Jahr 2000 stellvertretender Jugendwart, die letzten fünf Jahre gleichzeitig stellvertretender Wehrführer in Fürstenhagen.

Mit-Organisator der Europäischen Jugendwoche

Mit der Feuerwehrjugend nimmt er regelmäßig an den Treffen des Kreisjugendrings (KJR) im Jugendlager „Große Steine“ in Reichenbach teil, gehörte von 1980 bis 1989 dem Vorstand der Jugendorganisation an.

Ab 1985 ist der gelernte Rohrschlosser 20 Jahre lang für die Technik im „Haus der Jugend“ zuständig. Durch den Kontakt zum KJR gehört Kanstein schon bald zum Organisations-Team der Europäischen Jugendwoche auf Burg Ludwigstein.

Schon während seiner Zeit als aktiver Brandschützer bis 2014 wird Kanstein politisch aktiv: 2001 wird er in den Ortsbeirat gewählt. Seit 2006 ist der Sozialdemokrat Ortsvorsteher in seiner Heimatgemeinde.