Gemeinschaftsunterkunft Eschwege muss geschlossen werden

Flüchtlinge müssen umziehen

+ © Stefan Forbert Muss aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen werden: Die Gemeinschaftsunterkunft an der Stresemannstraße in Eschwege, die zum Teil im Verwaltungstrakt der früheren Pharmafirma Woelm eingerichtet wurde. © Stefan Forbert

Für etliche im Werra-Meißner-Kreis aufgenommene Flüchtlinge steht im Herbst ein Umzug bevor. Die große Gemeinschaftsunterkunft (GU) für bis zu 140 Menschen in Eschwege muss bis zum 31. Oktober aufgelöst werden. Als Grund für die Schließung wurden in der jüngsten Sitzung des Kreistags Brandschutzauflagen genannt. Derzeit sind 94 Menschen in vier Gebäuden des ehemaligen Pharmaunternehmens Woelm an der Stresemannstraße oberhalb des Stadtbahnhofs untergebracht.

Werra-Meißner – Als Ersatz für die Eschweger GU beziehungsweise die 140 wegfallenden Plätze sollen drei weitere Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Blücher-Kaserne am Stadtrand von Hessisch Lichtenau für die Unterbringung geflüchteter Menschen hergerichtet werden. Damit werden dann bis zu 242 Plätze geschaffen. Auf dem Kasernengelände, das Ende 2006 von der Bundeswehr verlassen wurde, stehen bereits drei große Häuser für eine Belegung mit maximal 202 Menschen zur Verfügung.

+ Friedel Lenze Erster Kreisbeigeordneter © Privat

Die noch in Eschwege untergebrachten Menschen werden auf andere GU verteilt. Wobei 51 von ihnen bereits berechtigt sind, auszuziehen. Der Landkreis strebt, wie auch der dafür zuständige Erste Kreisbeigeordnete Friedel Lenze (SPD) in der Kreistagssitzung bekräftigte, den möglichst schnellen Wechsel von Flüchtlingen aus GU in Privatwohnungen voranzutreiben.

Das eklatante Problem, von dem auch Abgeordnete Dr. Marita Kroneberger (SPD) als Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Integration berichtete, ist der Mangel an geeignetem Wohnraum, um alle Geflüchteten unterzubringen. Auf dem Wohnungsmarkt bestehe zudem eine Konkurrenzsituation und Verknappung durch die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine und steigendem Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gerade auch durch Bürger, die staatliche Transferleistungen in Anspruch nehmen.

In Eschwege wird der Wegfall der GU ab November als gravierend erachtet, weil in der Kreisstadt die meiste Unterstützung für die Flüchtlinge durch haupt- und ehrenamtlich Tätige vorhanden ist. Foto: Stefan Forbert

Unterkünfte sind zu zwei Drittel ausgelastet 746 Plätze hält der Werra-Meißner-Kreis aktuell für Flüchtlinge in insgesamt 13 Gemeinschaftsunterkünften vor. Belegt sind zurzeit 460 Plätze, was einer Auslastung von 62 Prozent entspricht. 150 Menschen sind auszugsberechtigt. Von den anderen 310 Bewohnern erhalten 232 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 78 Personen stehen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen oder erhalten Arbeitslosengeld. sff

