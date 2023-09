Häuslicher Streit eskaliert: Mann schlägt Frau und Tochter

Von: Nicole Demmer

Symbolbild Polizei © Friso Gentsch

Ein häuslicher Streit in Hessisch Lichtenau endete für einen 40-Jährigen mit einem Kontakt- und Annäherungsverbot sowie einer vorübergehenden Einweisung in die Psychiatrie.

Hessisch Lichtenau – Laut Polizei wurde gegen 20.10 Uhr ein Streit zwischen dem Mann und seiner 41-jährigen Ehefrau in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Als eine Tochter dazwischenging, wurde sie von dem Mann an den Haaren gepackt und ins Gesicht geschlagen. Auch die Frau wurde geschlagen. Nachdem sie mit den Kindern das Haus verlassen konnte, fuhr sie zur Polizei, worauf der 40-Jährige sie verfolgte. Die Frau erstattete erst keine Anzeige, bekam aber Mitteilungen des Mannes. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Gegen 1.20 Uhr wurde sein Auto an der Wohnanschrift festgestellt und er wegen häuslicher Gewalt festgenommen. (Nicole Demmer)