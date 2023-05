Hessisch Lichtenau: Aktion Jugend weiht neues Spielmobil ein

Von: Lothar Röß

Teilen

Zur Einweihung des neuen Spielmobils übergab Bürgermeister Dirk Oetzel einen Tankgutschein im Wert von 50 Euro an die Vorsitzende Milena Klockmann. © Lothar Röß

Das neue Spielmobil der Lichtenauer Aktion Jugend ist einsatzbereit. Das zum „fahrenden Spielplatz“ umgerüstete Feuerwehrfahrzeug weihten die Mitglieder beim „Tanz in den Mai“ am vergangenen Sonntag auf dem Ferienspielgelände am Kalkbrunnen ein.

Hessisch Lichtenau – Auf der großen Hüpfburg und dem Kletterturm, die Teil des umfangreichen Spielmobil-Pools sind, toben die Kinder bereits seit dem späten Nachmittag. Über dem ehemaligen Freibadgelände liegt der Duft von gegrillter Bratwurst, fetzige Musik tönt aus den Lautsprechern. Dann kommt der Moment, auf den viele gewartet haben: das neue Spielmobil, ein 30 Jahre alter umgerüsteter Mercedes-Transporter, steuert Maximilian Pibiri, zweiter Vorsitzender der Aktion Jugend, auf die großzügige Teerfläche in der Mitte des Areals.

Die ersten Neugierigen lassen nicht lange auf sich warten, um auf das ehemalige Feuerwehrfahrzeug, das zuletzt bei der Feuerwehr des Stadtteils Küchen im Einsatz war und 2021 von der Jugendorganisation übernommen wurde, einen Blick zu werfen. Nach der Corona-Zwangspause hatten die Jugendlichen viel Arbeit in die Umrüstung des Fahrzeugs gesteckt, finanziell hatten sie dabei einzelne Sponsoren unterstützt.

Zur Ausstattung auf dem Fahrzeug zählen unter anderem Utensilien wie eine Schminkkiste, Holzsteine, Bälle, Pedalos, Bobby Cars, Mal- und Bastelsachen sowie eine Jonglierkiste. Als Großgeräte gehören neben der Hüpfburg und dem Kletterberg auch noch ein Menschenkicker und ein Zirkuszelt zum Geräte-Pool, die jedoch aufgrund ihrer Größe nur separat in einem Anhänger transportiert werden können.

Die Aktion Jugend bietet einen Verleih des Pools in verschiedenen Konstellationen von Mai bis September an, die Konditionen orientieren sich jeweils am Aufwand sowie dem Umfang an Geräten und der Mietdauer.

2010 hat die Aktion Jugend das kreisweit größte Spielmobil in Betrieb genommen mit dem pädagogischen Anspruch, die Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen in Parks, auf Spiel- und Sportplätzen, Spielstraßen, Schulhöfen und Wiesen für eine gewisse Zeit in eine Spielwelt zu verwandeln.

In die Grundausstattung investierte die Stadt seinerzeit 20 000 Euro. Um mobil zu sein, wurde das ausrangierte Feuerwehrfahrzeug aus dem Stadtteil Fürstenhagen umgerüstet, das jährlich etwa 30 Mal bei Veranstaltungen eingesetzt wurde, bevor es 2019 aus technischen Gründen aus dem Verkehr gezogen werden musste. Der Ausfall war nur deshalb zu verkraften, weil während der Corona-Zeit ohnehin keine Treffen erlaubt waren. Da in mehr als zwei Jahrzehnten der Spielgeräte-Pool unter dem intensiven Gebrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, manches sogar gänzlich unbrauchbar geworden ist, möchte die Aktion Jugend gern Ersatz beschaffen, berichtet Kim Hofmann, die den Pool betreut. Um neue Spielgeräte besorgen zu können, sind die Jugendlichen für jede finanzielle Unterstützung von Sponsoren dankbar. (zlr)

Kontakt: Aktion Jugend, Hessisch Lichtenau, Leipziger Straße 135, Tel. 0 56 02/91 81 13, E-Mail: aktionjugend1993@gmail.com