Hessisch Lichtenau feiert vier Tage Altstadtfest

Von: Evelyn Ludolph

Bei der Mallorca-Party im Jahr 2019 herrschte vor der Bühne super Stimmung beim Altstadtfest in Hessisch Lichtenau. © Wiebke Huck

Es darf wieder gefeiert werden: In Hessisch Lichtenau findet das Altstadtfest von Donnerstag, 8 Juni bis Sonntag, 11. Juni statt.

Live-Musik, Fahrgeschäfte, verschiedene Stände, ein Flohmarkt, Biergarten und Weindorf locken in die Lossestadt. Los gehen die Feierlichkeiten am Donnerstag mit dem Fassbieranstich an der Bühne am Untertor mit Bürgermeister Dirk Oetzel ab 14 Uhr. Froelich Reisen spendiert zu diesem Anlass 50 Liter Freibier.

Ab 15 Uhr darf dann getanzt werden bei der Opening-Party mit DJ Cabaro und um 20 Uhr startet die Band Mike Prang Band mit ihrem Konzert, kündigt die Veranstalterin Manuela Gerste an.

Parallel dazu gibt es auf der Bühne am Rathaus ebenfalls Programm: Ab 15 Uhr spielt die junge Band „Loosely“ Rock der 60er und 70er Jahre. Ab 20 Uhr tritt die Schulband der Freiherr-vom-Stein Schule auf und ab 21 Uhr spielt die Kultband „Grandpa Klausi“ Rockhits der 60er und 70er Jahre.

Am Freitag sorgt DJ Cabaro dann ab 14 Uhr für das Sommer-Feeling. Ab 18 Uhr übernimmt DJ James T. Cash und wird die Gäste mit Klassik Rock auf Mike Gerhold & Friends einstimmen, die ab 21 Uhr mit ihrer Rockmusik für Stimmung sorgen werden.

An der Bühne am Rathaus ist ab 16 Uhr Loraine Doublier zu sehen. Sie will mit Hits aus den 80ern, 90ern und mit Schlagermusik für Stimmung bei den Gästen sorgen, heißt es in der Ankündigung. Die 70th Rock-Party eröffnen ab 20 Uhr „Root 65“, die junggebliebenen Altrocker aus Hessisch Lichtenau.

Am Samstag wollen Die Stölzinger mit Schlagerhits aus den Charts für mächtig Stimmung sorgen und zum Mitmachen, Tanzen und Singen anregen, kündigen die Veranstalter an. Eigene Songs präsentiert die Band „300 Wasser“ dann ab 18.30 Uhr. Den Tag musikalisch abschließen wird DJ Bentos bei der Mega Mallorca & 90er Party, die ab 21 Uhr am Untertor stattfindet.

An der Rathausbühne unterhalten ab 15 Uhr Schülerinnen und Schüler der Schule am Fischbach. Die Tanz AG zeigt Ihr Können und der Chor wird für die Gäste singen. Ab 20.45 Uhr sind die Rocker von Root 65 zum zweiten Mal zu hören.

Mit dem Ökumenischen Gottesdienst beginnt der letzte Festtag des Altstadtfest. Beginn ist 10 Uhr an der Bühne am Untertor. Ab 11 Uhr können die Gäste weiterfeiern beim Frühschoppen mit Root 65. Für die kulinarische Versorgung sorgt das DRK, das Chili con Carne anbietet.

