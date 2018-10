Laienschauspieler bringen Komödie "Schöne Ferien" auf die Bürgerhausbühne

Hessisch Lichtenau. Passend zum Bilderbuchsommer bringen Lichtenaus Laienschauspieler Die Kanzlerfeig(e)linge Ende Oktober die Komödie „Schöne Ferien“ auf die Bürgerhausbühne.

Der Dreiakter spielt auf einem Campingplatz. Gisela Hansemann (gespielt von Bärbel Broll) und ihr Ehemann Gottfried (Andreas Müller) genießen dort seit Jahren die himmlische Ruhe. Doch neue seltsame Nachbarn bereiten der Idylle ein jähes Ende. Klaus Muffel (Ulrich Röder) bezieht mit Ehefrau Erika (Brigitte Brencher) und Schwiegermutter Martha (Ellen Schumacher) den Platz nebenan – das verspricht Konflikte.

Dazu die alleinerziehende Frauke (Gundi Kraft), die jeden mit ihren psychologischen Weisheiten ebenso nervt wie Camper Peter (Bernd Quittkat), der in den unpassendsten Momenten vorbeikommt, um sich wieder mal was auszuleihen. Nachdem der Campingplatz nebenan von einer Diebesbande heimgesucht wurde, geraten alle in Aufruhr, Gottfried Hansemann greift zu merkwürdigen Vorkehrungen.

Als sich dann auch noch sein aufschneidender Sohn (Sascha Brencher) mit Model-Freundin Jenny (Katherina Brencher) ankündigt, um wieder Geld von den Eltern zu verlangen, können die wohlhabenden Hansemanns die bescheiden im Zelt campenden Muffels davon überzeugen, mit ihnen die Plätze zu tauschen, um mittellos zu scheinen. Bis sich das Verwirrspiel auflöst, gibt‘s viel zu lachen, versprechen die Laienschauspieler.

Information: Wer die Komödie miterleben möchte, sollte sich das letzte Oktoberwochenende vormerken. Am Samstag, 27. Oktober, beginnt die Aufführung um 20 Uhr, am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf im Büro für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing, bei Schreibwaren Glade, Tabakwaren Sauer und im Bioladen Kornblume für zehn Euro, an der Abendkasse für zwölf Euro.