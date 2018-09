Hüttengaudi bei der Spatzenkirmes in Hopfelde

Die Mehrzweckhalle füllte sich von Minute zu Minute mit Männern in Krachledernen und Frauen im Dirndl. Jung und Alt durchmischten sich und ab etwa zehn Uhr war auch auf der Tanzfläche Betrieb.

Die „Hüttengaudi“ machte allen einen Riesenspaß, zeigte aber auch, dass eher volkstümliche Weisen die Generationen zusammenführen können. Und so tanzten, klatschten und sangen alle Gäste begeistert den „Schneewalzer“, „Lore, Lore Lore“ oder „Lustig ist das Zigeunerleben“.

+ Begeisterte und gute Tänzer: Lars und Daniela Kasper aus Hopfelde. © Gert Merkel

Nach einer Kirmespause von einem Jahr hatten sich die Sperlinge entschlossen, diesmal ihr großes Dorffest in der Halle und nicht in einem Festzelt zu veranstalten. Wie sich auch am Samstag bei der „Malleparty“ zeigte, war das eine gute Entscheidung.