Im Tourbus nach Wacken: Ein Blick hinter die Kulissen des größten Metal-Festivals der Welt

Süßes Rockerleben: Lange schlafen, zum Konzertort gefahren werden, ein bis zwei Stündchen spielen und dann geht die Party ab – mag man denken.

Wacken – Die Realität sieht dann doch etwas anders aus, wie ich vergangene Woche erfahren durfte. Denn die nordhessische Band Rauhbein hatte mich eingeladen, sie im Tourbus zu ihrem Auftritt in Wacken zu begleiten.

Los geht es – gefühlt – mitten in der Nacht. Um 6.45 Uhr ist Treffen. Trotz der frühen Stunde sind die Crew-Mitglieder an Bord bester Laune und die Fahrt beginnt damit, dass als erste Geiger Justin Ciuche und Drummer Louis Schaffert unterwegs eingesammelt werden. Wir starten im weißen Neun-Sitzer, dessen Kofferraum vollgestopft ist mit Instrumenten und Bühnentechnik, in Richtung „Heiliger Acker“.

Das alles beherrschende Thema im Bus ist natürlich die Ausnahmesituation, die in diesem Jahr in Wacken herrscht. Erstmals in der Geschichte wurden bereits vor Beginn viele Autos nicht mehr auf die Campingflächen gelassen und rund 30 000 Metalheads kamen erst gar nicht auf das Gelände – polizeiliche Anordnung.

Gegen 11 Uhr sind dann zum ersten Mal alle – Band und Crew – am Hotel zur Lagebesprechung versammelt. Was passiert wann? Wer hat wo zu sein? Alles ist genau durchstrukturiert. Wie genau, wird nach der Fahrt mit dem Künstler-Shuttle zum Ort des Geschehens deutlich. Bändchen abholen, Backstage-Raum beziehen und dann stehen auch schon die ersten Interviews für die Band an. Zum Glück im Backstage-Bereich, der dank befestigter Wege und reichlich Holzhackschnitzeln trockenen Fußes durchquert werden kann.

Trotz des akribisch durchgetakteten Zeitplans hat aber alles eine gewisse Leichtigkeit. Es ist fast wie bei einem Familientreffen, an jeder Ecke stehen bekannte Musiker, Micha Rhein von In Extremo, Ben Metzner von dArtagnan und viele weitere. Man umarmt sich herzlich, plaudert, lacht, während vom Konzertgelände die ersten harten Gitarrenriffs dröhnen.

Die Zeit vergeht dabei wie im Flug und eine Stunde vor dem Auftritt um 16.45 Uhr geht es Richtung Wackinger-Bühne. Eine der großen Stages, die von Rauhbein in diesem Jahr mit als erstes bespielt werden darf. Hier geht alles Hand in Hand. Während die einen noch abbauen, wird von Band und Rauhbein-Crew schon alles für deren Auftritt aufgebaut.

Ich checke derweil, von wo aus ich die besten Bilder schießen kann. Der Blick von der Bühne ist dabei grandios. Menschen über Menschen, ich schätze 25 000 bis 30 000. Der gesamte, riesige Platz ist voll mit Metalheads in bester Feierlaune, die dem einsetzenden Regen trotzen und schon vor Konzertbeginn lauthals Sprechchöre mit „Wen wollt Ihr sehen? Rauhbein“ anstimmen. Wenn ich dabei schon Gänsehaut bekomme, wie mag es dann wohl der Band gehen, die derart bejubelt wird?, geht es mir durch den Kopf.

In der ersten Reihe wird eine Fahne der Kassel Huskies geschwenkt. Nachdem ich mich durch den knöcheltiefen Schlamm vom Mischpult mitten in der Menge, von dem aus ich Fotos geschossen habe, zurückgekämpft habe, muss ich das mal genauer hinterfragen. Es ist der Huskies-Fanbeauftragte Basti Vaupel mit seiner Frau Diana. Was treibt sie zum Festival? „Einmal Wacken und zum anderen Rauhbein“, sagt Vaupel. „Sänger Henry hat damals auf dem Heuboden gestanden und die Huskies angefeuert, also müssen wir ihn ja auch von hier unten anfeuern.“ 32 Stunden haben sie dafür in Kauf genommen, bis sie es aufgrund der extremen Verhältnisse in diesem Jahr auf das Areal geschafft hatten.

Während des Auftritts wartet eine besondere Überraschung auf Gitarrist Godi Hildmann. Da er einen Tag vorher Geburtstag hatte, bekommt er nicht nur die obligatorische Torte, sondern auch ein „Happy Birthday“, gesungen aus Tausenden von Kehlen – Gänsehautmoment.

Auch nach dem Auftritt heißt es wieder: „Bitte zum Interview“, jetzt beim großen Merchandise-Händler EMP.

So langsam knurrt der Magen und es geht zum Catering, bei dem auf einmal Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee in meiner Nähe steht. Ein Fan-Moment der Extraklasse.

Den großen Auftritt von Metal-Queen Doro Pesch schenke ich mir. Ich bin zu müde und fahre zum Hotel. Die fantastische Drohnen-Show, die während des Auftritts zu Ehren des 2015 verstorbenen Motörhead-Sängers Lemmy Kilmister am Himmel zu sehen war und dessen Asche am Mittwoch ihre letzte Ruhestätte in Wacken gefunden hat, schaue ich mir am nächsten Morgen auf dem Handy an.

