Irmgard und Gerhard Schalles aus Reichenbach feiern ihre Eiserne Hochzeit

Reichenbach – „Auf der Kirmes in Küchen“, antworten Gerhard und Irmgard Schalles. Dort, „Unter den drei Eichen“, haben sich die beiden damals 18-Jährigen 1947 kennen und lieben gelernt.

Zu Fuß waren sie zum Tanzvergnügen dorthin gekommen, die Textilarbeiterin Möller aus Walburg und der Schustergeselle aus Reichenbach.

Von da an „gingen die beiden zusammen“. Bis zur Hochzeit aber dauerte es noch sieben Jahre. „Meine Schwester wohnte mit ihrer Familie im Elternhaus“, erklärt Gerhard die lange Wartezeit bis zur Hochzeit am 1. Mai 1954 in Reichenbach. Bereut haben die zwei es nie, haben alle Freuden und auch Leiden gemeinsam getragen. Das junge Paar musste es hinnehmen, dass die erste Tochter wenige Tage nach der Geburt starb.

+ Nach 65 Jahren noch glücklich verheiratet: Irmgard und Gerhar d Schalles heute. © Gert Merkel „Das ist schwer, wenn man im Bett liegt und das erfährt“, bekennt Irmgard. Doch die beiden wurden durch die Geburt der beiden weiteren Töchter versöhnt. Heute haben sie sechs Enkel und acht Urenkel. „Ein paar Jahre bin ich in die Hecke gegangen“, erzählt Gerhard von seiner Zeit als Waldarbeiter. Später war er dann bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Fröhlich & Wolff, während Irmgard sich um die Familie kümmerte. Und dann waren da ja auch noch die rund vier Hektar Land, die bis 1977 bewirtschaftet wurden.

Bis zur Gebietsreform in 1974 war Gerhard Mitglied der Gemeindevertretung, sogar stellvertretender Bürgermeister, in der Feuerwehr, bei der SPD und im Kirchenvorstand 30 Jahre aktiv. Bis heute ist er Kirchenältester seiner Gemeinde. Im Ruhestand war er als Milchkontrolleur unterwegs.

Aber auch Irmgard war im Dorf aktiv, gehörte zu den Gründerinnen der Landfrauenvereinigung, sang begeistert im Kirchenchor.

In diesem Jahr gibt es bei Familie Schalles viel zu feiern: drei 90. Geburtstage, zusammen mit Irmgards Zwillingsschwester, das 60. Wiegenfest der zweiten Tochter und natürlich die Eiserne Hochzeit am 1. Mai. Da wird die große Feier am Samstag, 4. Mai, im Anschluss an den Gottesdienst sein.