Jahreswechsel im Werra-Meißner-Kreis fällt relativ ruhig aus

Mit Feuerwerk und Knallerei ins neue Jahr

+ © Rolf Günther Silvesternacht in der Altstadt von Hessisch Lichtenau, gut zu erkennen die Stadtkirche, aufgenommen vom Dach des Steinweg-Centers. © Rolf Günther

Hessisch Lichtenau - So wie über der Altstadt von Hessisch Lichtenau – siehe Foto von unserem Leser Rolf Günther – erstrahlte der Himmel in der Silvesternacht bei Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt in Stadt und Land im Glanz von farbenfrohem Feuerwerk.