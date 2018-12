Jugendbeirat in Hessisch Lichtenau: Neue Kandidaten gesucht

Hessisch Lichtenau. Für den ersten Lichtenauer Jugendbeirat endet die Amtszeit nach einem Jahr im Januar 2019, so sieht es die Satzung vor.

Mit Informationen und einem Rechenschaftsbericht wollten die Amtsinhaber am Donnerstag Kandidaten für den neuen Beirat gewinnen und hatten deshalb zur Jugendvollversammlung ins Jugendzentrum eingeladen.

Die Neuwahlen finden am 30. Januar 2019 statt. Ob einer der bisherigen sieben Jugendbeiratsmitglieder erneut kandidiert, ist ungewiss – mit Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums, teils verbunden mit Wohnortwechsel, stehen bei den Jugendlichen im kommenden Jahr gravierende Änderungen an.

Jetzt heißt es, neue Kandidaten zu gewinnen für den Jugendbeirat, den das Lichtenauer Parlament erst 2017 als Sprachrohr der heimischen Jugend auf den Weg brachte.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Interesse unter den Jugendlichen an der politischen Arbeit im Stadtgebiet größer ist, als es den Eindruck bei der Vollversammlung am Donnerstag erweckte: Nicht mal ein halbes Dutzend Kinder und Jugendliche waren gekommen. Stadtjugendpflegerin Maike Huck will demnächst an der Freiherr-vom-Stein-Schule die Werbetrommel rühren.

Die wenigen Gäste hörten aufmerksam zu, als Lynn Hofmann die Teammitglieder noch einmal vorstellte, in Kernsätzen die Aufgaben des Gremiums präzisierte und Nils Schütte Bilanz zog über das abgelaufene Jahr.

Als Hauptprojekt hatte sich der Jugendbeirat den Aufbau des zehn Meter breiten und 30 Meter langen zweistöckigen Gebäudes der A-44-Tunnelbaufirma Baresel zum Ziel gesetzt, dabei Seite an Seite mit der Aktion gekämpft.

Obwohl der Erfolg ausblieb, haben die Jugendbeiratsmitglieder die sachliche Diskussion mit Hessisch Lichtenaus Politikern in guter Erinnerung.