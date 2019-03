Jugendförderverein Lichtenau Großalmerode will die Jugend der Vereine stärken

Hessisch Lichtenau – Neue Wege im Jugendfußball wollen der FC Großalmerode, der Lichtenauer FV, die TSG Fürstenhagen und die TSG Eschenstruth ab der nächsten Saison bestreiten.

Mit der Gründung des neuen Jugendfördervereins Lichtenau Großalmerode (JFV) soll auch in Zukunft der Spielbetrieb für die D- bis A-Junioren möglich gemacht werden.

Notwendig wurde der Schritt durch die rückläufigen Spielerzahlen in den vergangenen Jahren, heißt es in einer Mitteilung. Obwohl alle Vereine bereits in Jugendspielgemeinschaften vertreten seien, habe sich die Meldung der Mannschaften – gerade bei den älteren Jahrgängen – immer schwieriger gestaltet.

Erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit wurden bereits im vergangenen Jahr geführt. „Schnell wurde den Beteiligten klar, dass ein Zusammenschluss für alle Vereine die beste Möglichkeit bietet, auch in Zukunft heimatnah einen Trainings- und Spielbetrieb anbieten zu können“, berichtet der erste Vorsitzende des neuen Vereins, João de Azevedo. Nachdem die Vorstände der Stammvereine grünes Licht gegeben hatten, wurden eine Satzung und ein Kooperationsvertrag erarbeitet. Im Januar fand dann eine Informationsveranstaltung des hessischen Fußballverbandes statt, bei der Chancen und Risiken eines eigenständigen Vereins erörtert wurden.

„Kurzfristiges Ziel ist es, den Spielbetrieb für die kommende Saison vernünftig aufrechtzuerhalten“, erklärte Azevedo, der gleichzeitig auch die Aufgaben des Jugendleiters übernehmen wird. „Die Kooperation ist jedoch langfristig angelegt. Neben dem Breitensport soll auch leistungsorientierter Fußball angestrebt werden, um so die Talente in der Region zu halten“, so Azevedo weiter. Zur Erweiterung dieses Angebots steht ab dem Sommer 2019 der neue Kunstrasenplatz in Hessisch Lichtenau zur Verfügung.