Karneval: KV Heli und CC Fürstenhagen haben viele junge Mitglieder

Besuch in der HNA-Redaktion in Witzenhausen: Prinzessin Luisa I. (Zweite von links) vom Karnevalsverein Hessisch Lichtenau sowie Luisa I (links), Inya I. (Mitte, von links) und Anna II. vom Carneval-Club Fürstenhagen mit HNA-Redakteurin Lara Thiele.

Hessisch Lichtenau/Fürstenhagen. Viele Vereine haben Nachwuchsmangel. Die Karnevalsvereine in Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen haben dagegen viele junge Mitglieder.

Auch beim Karnevalsverein Hessisch Lichtenau und beim Carneval-Club Fürstenhagen sind viele junge Mitglieder in diesen Tagen auf den Bühnen zu sehen. Das spiegeln dieses Jahr ihre Prinzenpaare wider: In Hessisch Lichtenau regiert die 22-jährige Luisa I. mit ihrem Vater Ralph I. und in Fürstenhagen gibt es kein Kinderprinzenpaar, sondern „die drei Niedlichkeiten“ und Schwestern Anna II. (14 Jahre), Inya I. (elf Jahre) und Luisa I (sieben Jahre).

Alle vier waren schon von klein auf beim Karneval dabei. „Man fängt damit an und motiviert Freunde, auch mitzumachen“, sagt Anna II. Außerdem gebe es eine große Auswahl innerhalb des Vereins, für jeden sei etwas dabei: Die Mädchen mögen oft den Garde- und Schautanz, die Jungen fühlen sich oft in der Turnerriege gut aufgehoben.

„Ich fand das bei den Großen gut und habe dann in der Zwergengarde angefangen“, erzählt Luisa I. aus Fürstenhagen. Luisa I. aus Hessisch Lichtenau fügt hinzu, dass der Sport verbinde. Denn trainiert wird nicht nur vor der Karnevalszeit: Nach Aschermittwoch ist drei Wochen lang Pause, doch ansonsten findet wöchentlich Training statt.

Hochzeit zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch

Am meisten ist natürlich zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch los: Da wird gewunken, gesungen und geschunkelt. Geht das in den bodenlangen Kleidern? „Manchmal bleibe ich im Klettverschluss meiner Schuhe hängen, aber sonst ist es bequem“, sagt Luisa I. aus Fürstenhagen. Ihre Schwester Anna II. erzählt, dass ein bisschen Stress dazugehört, aber der Spaß überwiege.

Luisa I. aus Hessisch Lichtenau studiert Grundschullehramt – „zum Glück fällt die Karnevalszeit jetzt in die Semesterferien.“ Die drei Kinderhoheiten aus Fürstenhagen werden für ihre Aufgabe von der Schule freigestellt. Denn in den kommenden Tagen wird es mit den Karnevalsumzügen noch einmal richtig närrisch: Hessisch Lichtenau ist am Sonntag dran, Fürstenhagen am Rosenmontag. „Wir kennen uns inzwischen und besuchen uns gegenseitig bei den Veranstaltungen“, sagt Luisa I. aus Hessisch Lichtenau.