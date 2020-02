Keine Straßenausbaubeiträge für "Neue Heimat": Parlament macht Rückzieher

Der Streit um die Straße „Neue Heimat“ und die Kosten für deren Sanierung ging am Freitag in der Sitzung der Stadtverordneten von Hessisch Lichtenau in eine neue Runde.

Rückblick: In der Straße sollte der Kanal saniert werden (nicht beitragspflichtig), danach sollten zuvor nicht vorhandene Bürgersteige gebaut werden (beitragspflichtig). Bei Beginn der Arbeiten zeigte sich, dass die Straße wegen des instabilen Unterbaus doch grundhaft erneuert werden muss (beitragspflichtig). Die Stadtverordneten beschlossen am 30. August 2019, dass für die grundhafte Sanierung keine Beiträge erhoben werden. Obwohl der Hessische Städte- und Gemeindebund das als rechtsverletzend einstufte, hielten die Stadtverordneten im November daran fest. Im Dezember drohte die Kommunalaufsicht des Kreises „förmliche Aufsichtsmittel“ an, falls die Stadt den „rechtswidrigen Zustand“ nicht beende.

Den Anliegern sei ein Schaden entstanden, sagte Birgit Osigus-Koch (FWG) und fragte, ob es rechtlich möglich sei, dass die Stadt die Beiträge übernimmt. Jeder Anlieger habe das Recht Widerspruch einzulegen, antwortete Roland Wittmann (SPD). Er riet davon ab, im „vorauseilenden Gehorsam“ Ansprüche zu übernehmen, da dann Bürgermeister und Kommunalaufsicht widersprechen müssten. Nach dem Ausbau der Straße „Am Rain“ hätte das Parlament beschlossen, künftig nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu sanieren, so Bürgermeister Michael Heußner. „Wir haben es probiert und das beinhaltet auch, dass man umschaltet, wenn es nicht anders geht. Es hat keiner einen Fehler gemacht, denn der Komplettausbau stand im Haushalt 2016 mit 330 000 Euro so drin. Es war von vorn herein so geplant.“

Die Stadtverordneten hätten im August versucht, eine Lösung herbeizuführen, sagte Elmar Neugeboren (SPD). „Wir hatten keine andere Wahl, als diese Entscheidung zu treffen.“ Es sei nun sinnvoll, den Entschluss zu revidieren. Gleichwohl sei der Prozess unglücklich gelaufen. Er sei aber überzeugt, dass der marode Unterbau bei der Planung hätte auffallen müssen. „Es geht nicht um die Frage, wie der Ausbau zu erfolgen hatte, sondern darum, dass der Beschluss rechtswidrig ist“, sagteUwe Brückmann (CDU). Nun müsse sich das Parlament zum dritten Mal damit auseinandersetzen. Formal seien sie im Unrecht und dem Bürger gegenüber verpflichtet, den Fehler gutzumachen, sagte Osigus-Koch. „Ich bin im Zwiespalt zwischen Recht und was ich für gerecht halte.“ Sie werde nicht zustimmen. Applaus aus dem Publikum ernteteUrsula Sauer (Bürgerliste)für ihre Idee, Regressansprüche gegenüber dem Ingenieur zu prüfen. Die Stadt müsse denjenigen finden, der die falsche Aussage gemacht habe. Weil man es versuchen wollte, sei der Ingenieur nie gefragt worden, sagte Heußner. Sie wüssten nicht, ob ein Fehler begangen wurde, sagte Andreas Howorka (Team Howorka). Der Magistrat sei der Meinung, er habe nichts falsch gemacht und darauf müssten sie sich verlassen. „Die Betroffenen müssen selbst entscheiden, ob sie den Rechtsweg beschreiten.“ Mit 22 Ja-Stimmen bei acht Enthaltungen wurde der Beschluss vom 30. August aufgehoben. gsk