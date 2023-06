Dominik Teminski ist der neue Pfarrer für Hessisch Lichtenau II und Günsterode

Von: Evelyn Ludolph

Teilen

Nach seinem Vikariat in Hundelshausen ist Dominik Teminski nun als neuer Pfarrer für Hessisch Lichtenau II. und Günsterode zuständig. © Evelyn Ludolph

Am morgigen Sonntag wir Dominik Teminski als neuer Pfarrer in Hessisch Lichtenau eingeführt.

Hessisch Lichtenau – Er will mit den Menschen in Kontakt kommen. Das hat sich Dominik Teminski vorgenommen. Am Sonntag, 4. Juni, wird er als neuer Pfarrer für Hessisch Lichtenau II und Günsterode in einem Festgottesdienst ab 14 Uhr der Gemeinde in der Stadtkirche vorgestellt.

Dominik Teminski ist in Bad Hersfeld aufgewachsen. „Nach der Schule wollte ich eigentlich Jura studieren“, sagt der 39-Jährige. Zunächst macht er aber seinen Zivildienst bei der evangelischen Jugend in Bad Hersfeld. Und das gibt den Anstoß, seine Meinung zu ändern. Glaubens- und Lebensfragen haben ihn schon als Jugendlichen interessiert, nur konnte er sich da noch nicht ein Leben als Pfarrer vorstellen. Während seines Zivildienstes hat er gesehen, wie er Menschen begleiten kann im Leben und wie vielfältig das Leben für Pfarrer sein kann.

So entschied er sich dann doch zum Theologiestudium. Das absolvierte er in Marburg und Göttingen. Zwischendurch arbeitete er auch als Veranstaltungsmanager. Sein Vikariat hat Teminski in Hundelshausen bei Pfarrer Dr. Christian Schäfer absolviert. „Das hat gut gepasst, weil er auch kreativ ist und gerne etwas ausprobiert“, sagt Teminski. Denn das Vikariat sollte elementar und flexibel gestaltet werden, bei dem man neue Möglichkeiten sucht, wie Gottesdienste auch gestaltet werden können. Abgeschlossen hat er das Vikariat mit seiner Ordination am 28. Mai in Rotenburg.

Seit 1. Juni ist er nun der neue Pfarrer in Hessisch Lichtenau. „Das wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil Hessisch Lichtenau hatte früher drei Pfarrstellen und jetzt nur noch zwei,“ sagt Teminski und ergänzt: „Da gibt es viele Aufgaben, die man im Blick behalten muss, und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in der Bürokratie verzettele, sondern das mache, warum ich eigentlich den Job mache: mit den Menschen in Kontakt kommen.“

Besonders freut er sich, dass er mit Hessisch Lichtenau und Günsterode sowohl eine Stadtpfarrstelle als auch eine auf dem Land kennenlernt. „Ich kann mir vorstellen, dass die Vereine in Günsterode noch einen anderen Stellenwert haben und sie eine wichtige Komponente sind, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, sagt der Seelsorger. Dass es bereits bestimmte Strukturen gibt in Hessisch Lichtenau, freut Teminski ebenfalls. Denn so muss er sich als neuer Pfarrer nicht alles gleich erarbeiten und kann viel von den Menschen vor Ort und ihrer Erfahrung lernen. Gleichzeitig hat er aber die Möglichkeit, Neues zu gestalten.

Mit den Neubaugebieten in Hessisch Lichtenau gibt es viele junge Familien, die Teminski gern erreichen würde. Gleichzeitig will er die Menschen nicht verlieren, die in der Kirche nicht so involviert sind. „Die Kirche muss zu den Menschen kommen“, sagt der Geistliche. Das will er schaffen, indem er den Menschen zuhört, denn die wissen selbst am besten, was sie benötigen.

Bis das Pfarrhaus in Hessisch Lichtenau renoviert ist, wird der 39-Jährige, der im November Vater wird, mit seiner Familie in Hundelshausen wohnen bleiben. In seiner Freizeit kocht er gerne mit seiner Frau und verreist gerne, um fremde Länder und Kulturen kennenzulernen. Zudem geht er gerne laufen. „Tatsächlich entstehen beim Laufen viele meiner Predigten,“ berichtet er. (elu)