Retteröder Landfrauen lassen Männer singen

Von: Lothar Röß

Teilen

Das Laudenbach-Trio des TSV Retterode mit Gerhard Lugner (von links), Ulrich Schmidt und Günter Brunst feierte mit dem 70. Geburtstag der Landfrauen sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. © Röß, Lothar

Retterodes Landfrauen feierten ihr 70-jähriges Bestehen

Retterode – „Ein toller Verein mit einem positiven Sprachfehler – sie können nicht Nein sagen“, das bescheinigte Bürgermeister Dirk Oetzel den Retteröder Landfrauen, als er ihnen am Samstagnachmittag im Meisenbughaus des Lichtenauer Stadtteils bei der Feier zum 70-jährigen Bestehen gratulierte.

Als langjähriger Vorsitzender des Bürgervereins Hessisch Lichtenau wusste Oetzel genau, wovon er redete, denn die Landfrauen haben den Verein beim Ausrichten des Lichtenauer Weinfests seit 2013 Jahr für Jahr mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet unterstützt.

Patrick Volland, der amtierende Vorsitzender, dankte für die zuverlässige Zusammenarbeit seit nunmehr zehn Jahren.

Die Grüße des Bezirkslandfrauenvereins Witzenhausen, dem die Retteröderinnen als einer von 17 Vereinen angehören, überbrachte Ellen Schumacher aus Quentel. Auch Pfarrerin Anja Peters fand lobende Worte für die Frauen, die so manchen Gottesdienst mitgestaltet haben.

Doch kaum einer dürfte den Einsatz der Landfrauen für die dörfliche Gemeinschaft mehr zu schätzen wissen als Ortsvorsteher Günter Brunst, der nicht nur als Vertreter gleich mehrerer Vereine zum 70. Geburtstag gratulierte, sondern zusammen mit Gerhard Lugner und Ulrich Schmidt als Laudenbach-Trio des Turn- und Sportvereins Retterode auch noch für musikalische Unterhaltung sorgte. Die drei Sänger haben zu den Landfrauen eine besondere Verbindung, denn zu deren Feier des 50-jährigen Bestehens 2003 traten sie das erste Mal auf. So feierten sie jetzt zusammen mit dem Verein auch ihr 20-jähriges „Bühnenjubiläum“.

Mit seinem reichhaltigen Repertoire an Volks-, Wander- und Stimmungsliedern hatte sich das Trio schnell in die Herzen der Gäste gesungen, vor allem, als sie ihre Eigenkomposition „Retteröder Nächte sind lang“ in Anlehnung an die Kreuzberger Nächte zum Besten gaben.

Stimmungsvoll beendeten die „Ladyknacker“ aus Reichensachsen den offiziellen Teil der Feier. © Lothar Röß

Nach der Kaffeetafel in der „guten Stube“, die eigens dafür mit Möbeln und Utensilien vergangener Zeiten ausgestattet und zugleich für die Dokumentation zahlreicher Aktivitäten genutzt wurde, überraschten die Landfrauen mit dem Auftritt des Männerchors „Ladyknacker“ aus Wehretal-Reichensachsen. Im proppenvollen Saal – letztlich waren mehr Gäste gekommen, als sich angemeldet hatten – startete der zwölfköpfige Chor, begleitet von Leiter Walter Koschalka auf der Gitarre, mit einem Geburtstagsständchen in sein Programm.

Mit eigenen Texten, verpackt in bekannte Melodien, brachten die Sänger das Publikum ein ums andere Mal zum Schmunzeln. Nach dem Lied vom Schlachtfest gab’s für alle, wie seinerzeit bei Hausschlachtungen üblich, erst mal einen Schnaps. Mit geölter Stimme ging’s dann nicht immer ganz jugendfrei weiter. Mit ihrem Beitrag „Scheideschoppen“ läuteten die Sänger das Finale ein, das etwas länger brauchte, denn erst nach dem neunten Schoppen war Schluss. (zlr)