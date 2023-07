Lequa aus Hessisch Lichtenau unterstützt Geflüchtete bei Selbstständigkeit

Haben erfolgreich ihren Erste-Hilfe-Kursus absolviert: Mehdi Faizi (von links), Kostiantyn Sydorenko, Sakhizada Laila, Sadat Seyes Mustafa, Meashil Modaser, Nataliia Sydorenko, Hanna Bulyzhko, Mykhailo Bulyzhko und Michael Olagunju Oluwatosm. Kathy Kabuth hat den Lehrgang für sie mit René Schneider (Mitte) zusammen angeboten. © Kathy Kabuth/DRK

Ein Führerschein ist für das Leben in ländlichen Region essenziell, wenn man am sozialen Leben teilhaben möchte. Für den Weg zur Arbeit, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen oder um Angebote von Vereinen wahrzunehmen: Das alles ist häufig nur mit Führerschein möglich. Das gilt nicht nur für Einheimische, sondern auch für Menschen, die aus anderen Ländern geflüchtet sind. Der Verein Lebensqualität (Lequa) aus Hessisch Lichtenau unterstützt deswegen Geflüchtete beim Erwerb eines Führerscheins.

Hessisch Lichtenau – Ursprünglich war das Angebot für Menschen aus der Ukraine gedacht, da ihr Führerschein nur für die ersten drei Monate in Deutschland gültig ist. Danach müssen sie die deutsche Führerscheinprüfung ablegen. Später wurde das Angebot aber auch für Menschen aus anderen Ländern geöffnet.

„Seit Februar findet regelmäßig im Ratskeller in Hessisch Lichtenau das Treffen für die Fahrschüler statt“, berichtet René Schneider von Lequa. Diese ergänzen das Angebot der Fahrschulen und finden mehrsprachig statt, um den Fahrschülern die Theorie beizubringen. „Die Teilnehmer haben schon einiges gelernt, zum Beispiel: Wie berechne ich den Bremsweg“, sagt Schneider. Den Geflüchteten wird dabei auch erklärt, wie wichtig es ist, deutsch zu lernen.

Denn die Theorieprüfung ist zwar auf anderen Sprachen möglich, aber die Fahrprüfung findet nur auf Deutsch statt. „Da darf auch kein Dolmetscher mitfahren“, erklärt Schneider.

Wer bereits einen Führerschein besitzt, muss neben der Theorieprüfung eigentlich nur noch die Fahrprüfung ablegen, ohne vorher Fahrstunden genommen zu haben.

Schneider empfiehlt das aber nicht. „Wer es ohne praktische Fahrstunden versuchen wird, wird in der Regel durchfallen“, sagt er. Denn einige Regeln würden sich immer unterscheiden und es wäre sinnvoll, die Gegebenheiten vor Ort kennenzulernen.

Wer bisher keinen Führerschein hatte, muss in der Regel auch Theoriestunden bei der jeweiligen Fahrschule besuchen. Ist die Theorieprüfung bestanden, können die Fahrstunden beginnen, bevor es zur praktischen Prüfung kommt.

Lequa stellt den Geflüchteten die Materialien: Neben dem klassischen Lehrbuch in der jeweiligen Sprache gibt es auch eine App, um sich auf die theoretische Fahrprüfung vorzubereiten. Diese ist in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Damit die Geflüchteten die App nutzen können, stellt Lequa ihnen iPads zur Verfügung. „Die ersten, die den Führerschein bestehen, bekommen zur Belohnung das iPad von Lequa gestiftet“, erklärt Schneider.

Den Erste-Hilfe-Kursus für den Führerschein haben DRK und Lequa den Geflüchteten kostenfrei ermöglicht. In Russisch, Deutsch und Englisch haben Kursleiterin Kathy Kabuth und René Schneider den Kurs am Lohwasser in Hessisch Lichtenau abgehalten. Dank der Motivation der Teilnehmer habe dies gut funktioniert.

Auch den Sehtest bekommen die Prüflinge gesponsert. Augenoptiker Jestrabek aus Hessisch Lichtenau hat das übernommen.

Die Führerscheinhilfe von Lequa wird auf jeden Fall für dieses Jahr weiter angeboten. Wenn es eine Anschlussfinanzierung gibt, soll es auch darüber hinaus bestehen bleiben. Dass der Bedarf weiter wachsen wird, damit rechnet René Schneider, denn im Herbst sollen die Geflüchteten von Eschwege nach Hessisch Lichtenau auf das ehemalige Kasernengelände verlegt werden. „Und auch diese Menschen brauchen alle Hilfe und Unterstützung“, sagt Schneider.