Lichtenauer FV will ins Pokal-Viertelfinale

Hessisch Lichtenau – Es hat lange gedauert, doch am Samstag soll nun das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal (AKE-Cup) abgeschlossen werden. Um den achten und letzten Platz im Viertelfinale kämpfen am Samstag um 15 Uhr der gastgebende Kreisoberligist Lichtenauer FV und Gruppenligist TSV Wichmannshausen.

„Wir möchten unbedingt spielen und weiterkommen. Nur bei starkem Regen ist die Austragung der Partie auf dem Platz an der Heinrichstraße gefährdet“, sagt Erkan Kilci als sportlicher Leiter des LFV. Der Pokalehrgeiz des souveränen Kreisoberliga-Spitzenreiters ist im Jahr des 100-jährigen Bestehens natürlich besonders groß. Der LFV will nicht nur Meister werden und in die Gruppenliga aufsteigen, sondern auch im Cupwettbewerb etwas reißen. „Unsere Chancen stehen bestimmt nicht schlecht, denn bis auf den angeschlagenen Spielertrainer Alexander Cucu sind alle Akteure einsatzfähig“, sagt Kilci. Dabei ist auch der mittlerweile in Hessisch Lichtenau lebende Bosnier Milos Galin. Der 28 Jahre alte Stürmer spielte in seinem Heimatland höherklassig und schoss im mit 3:1 gewonnen Testspiel des LFV gegen BC Sport Kassel ein herrliches Tor aus der Distanz. Ganz andere Sorgen hat der Gegner aus Wichmannshausen, der als Gruppenliga-Schlusslicht in den verbleibenen Saisonspielen im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht und im Pokalmatch keineswegs der Favorit ist.

Der Lichtenauer FV kann im Cupwettbewerb möglicherweise drei Heimspiele in Folge bestreiten, denn bei einem Weiterkommen ist Kreisoberliga-Rivale VfL Wanfried der Gegner. Gelingt der Sprung ins Halbfinale würden die Lichtenauer auf den Sieger der Partie zwischen der SG Werratal und dem SV Reichensachsen treffen.

Viertelfinale (10./11 April): Sieger Lichtenauer FV/Wichmannshausen - VfL Wanfried, FC Großalmerode - SV Adler Weidenhausen, SG Werratal - SV Reichensachsen, Rot-Weiß Fürstenhagen - SV 07 Eschwege. eki