Nachwuchsförderung ist wichtig

Luise Ziska aus Wanfried wird Kreismeisterin

Von: Kristin Weber

Teilen

Luise Ziska (Wanfried) und ihr Pferd Chelsey ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und ritten den Kreismeistertitel nach Hause. © Kristin Weber

Wanfrieder Reiterin Luise Ziska gewinnt Kreismeisterschaft im Springen beim Turnier in Hessisch Lichtenau. Wegen zu wenig Anmeldungen wird die Meisterschaft nur in einer Leistungsklasse ausgetragen.

Hessisch Lichtenau – In der Nacht zuvor hatte es schwer geregnet, der Sand auf dem Springplatz des Ländlichen Reitvereins Hessisch Lichtenau stand voller Pfützen. Doch Chelsey machte das nichts aus. Mit Reiterin Luise Ziska (Wanfried) im Sattel preschte das zierliche Vielseitigkeitspferd ohne zu zucken durchs Wasser und setzte mit flüssigen Sprüngen über die Hindernisse im A**-Parcours.

Null Fehler in 58,03 Sekunden, das reichte locker für das Paar, um den Vorsprung aus der vorhergehenden Prüfung ins Ziel zu bringen und die Kreismeisterschaft zu gewinnen. Damit fügte Luise Ziska ihrer Sammlung an Titeln einen weiteren hinzu. In den übrigen Leistungsklassen (LK) hatten die Anmeldungen zur Kreismeisterschaft nicht ausgereicht, deshalb lag diesmal der Fokus auf den Nachwuchsreiterinnen der LK 5.

Meinharderin Lilly Landgrebe mit gutem Ritt

Von fünf Nennungen gingen nur drei an den Start. Auch Lilly Landgrebe (Meinhard) gelang eine sehr gute Vorstellung in der Qualifikation, im Finale wurde sie ganz knapp geschlagen von Marleen Möller (Ellingerode). Lilly Landgrebe landete auf Platz 3, doch nur ein halber Punkt trennte die Reiterinnen. Mit den sportlichen Leistungen der Reiterinnen war Jörg Zeidler, Vorsitzender des Kreisreiterbundes, sehr zufrieden, nur wünscht er sich für das kommende Jahr wieder mehr Anmeldungen.

Ergebnisse Kreismeisterschaft Springen 1. Luise Ziska (Wanfried), mit Chelsey, 75 Punkte

2. Marleen Möller (Ellingerode) mit Chick Corea, 69 Punkte

3. Lilly Landgrebe (Meinhard) mit Golden Sunrise, 68,5 Punkte



Einem alten Hasen im Sattel kann niemand etwas vormachen. Mit ruhiger Hand und ohne Fehler setzte sich Steffen Montag im M-Springen mit Stechen gleich mit zwei Pferden an die Spitze. Der Reiter aus Sontra reitet inzwischen für Richelsdorf. Und auch im Punktespringen der Klasse M räumte er die volle Punktzahl ab. Jenna-Carolin Meyer (vormals Eschwege, jetzt ebenfalls Richelsdorf) startete hier noch einen Angriff mit Amy Sue, doch verfehlte sie die Bestzeit in dieser Prüfung um gut zwei Sekunden und kam somit auf Platz zwei. Luise Ziska gewann im Stilspringen der Klasse A mit einer Wertnote von 8.1 auf Chelsey und sicherte sich einen zweiten Platz mit Mona Lisa mit 7.80.

Nachwuchsförderung ist wichtig

Lavinia Sophie Kühlborn (Waldkappel) erreichte in der gleichen Prüfung den 3. Platz mit 7.70 und schloss im Stilspringwettbewerb mit 7.70 auf dem zweiten Platz ab. Überhaupt waren die Waldkappler Springreiterinnen in diesem Jahr stark vertreten. „In Waldkappel gibt es im Moment eine gute Nachwuchsförderung unter Nadine Eck“, sagt Jörg Zeidler. „Ebenso in Wanfried unter Frank Ziska, so stellen sich auch die entsprechenden Ergebnisse ein. Bedauerlich ist es, wenn an anderen Orten Reitschulen mit Schulbetrieb aufhören. Wir brauchen die Basisarbeit, um junge Leute für den Reitsport zu begeistern.“

Das gilt für das Springen und die Dressur. So holte sich Karl Ziska (Wanfried) im Dressurwettbewerb Klasse E eine goldene Schleife auf Little Lucky mit einer Wertnote von 7.50. Mit dem zweitägigen Turnier ist Turnierleiterin Michaela Popis trotz Unterbrechungen wegen Gewitters und eines Sturzes sehr zufrieden. Auch der Reiterin geht es wieder gut. „Die Abläufe haben wunderbar geklappt, dank des Einsatzes unserer vielen freiwilligen Helfer“, sagt sie. Die Kreismeisterschaft in der Dressur findet in zwei Wochen in Ellingerode statt.