Streit auf Geburtstagsfeier gipfelt in Massenschlägerei in Hessisch Lichtenau

Massenschlägerei in Hessisch Lichtenau: Mit sieben Streifenwagen rückte die Polizei an.

Nachdem Personen uneingeladen auf einer Geburtstagsfeier in Hessisch Lichtenau erschienen waren, entwickelte sich eine Massenschlägerei in der Innenstadt. Ein Mann erlitt eine Kopfverletzung.

Gleich mit sieben Streifenwagen rückten Polizeibeamte aus Hessisch Lichtenau, Eschwege, Sontra, Witzenhausen und Kassel zu einer Massenschlägerei in der Nacht von Freitag auf Samstag am Lichtenauer "Karpfenfängerteich" an, bei der ein Beteiligter mit Kopfverletzungen ins Klinikum eingeliefert wurde.

Laut Polizeibericht waren insgesamt 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt, die sich nachts um 1.40 Uhr auf der Straße zwischen dem Teichgelände und dem etwa 100 Meter entfernten Rathaus abspielte. Immer wieder schlugen sich die Beteiligten und verfolgten sich gegenseitig. Offenbar waren Personen einer Gruppe, die sich im Park am Teich aufhielten, mit den Teilnehmern einer Geburtstagsfeier im nahen Bürgerhaus aneinandergeraten.

Den Ermittlungen zufolge waren Personen der Gruppe vom Teich uneingeladen auf der Feier erschienen, wodurch es zunächst zu Meinungsverschiedenheiten, später zu Handgreiflichkeiten kam. Eskaliert ist der Streit dann in Höhe der Zufahrt zum Bürgerhausparkplatz, zwei Mitglieder der beiden Gruppen gerieten massiv aneinander: Ein 23-jähriger Mann aus Marburg hatte einem bisher Unbekannten eine „Kopfnuss“ verpasst, worauf dieser zurückschlug. Der Treffer ins Gesicht war so heftig, dass der Marburger mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug und sich dabei so stark verletzte, dass er mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Witzenhausen gebracht wurde. Der Täter entkam unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hessisch Lichtenau, Telefon 05602/93930, zu melden.