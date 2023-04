Matheprogramm für die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Lossewichtel

Von: Evelyn Ludolph

In ihren Zahlenhäusern sitzen Lucia (von links), Stella, Sophie, Jonas und Mattis. Ben geht als Hausmeister herum und lässt sich von ihnen zeigen und erklären, welche Möbel ihr Zahlenhaus hat. © Evelyn Ludolph

Dass Mathe Spaß macht, haben die Vorschulkinder der Evangelischen Kindertagesstätte Lossewichtel in Hessisch Lichtenau in den vergangenen Wochen gemerkt.

Denn ihre Erzieherinnen haben ein neues Programm für sie angeboten, dass ihnen innerhalb von zehn Wochen ein mathematisches Grundverständnis gegeben hat.

Die Zahlen von eins bis zehn haben die Kinder dabei spielerisch kennengelernt. „Was mich an diesem Programm begeistert ist, dass die Kinder nicht stur am Tisch sitzen, sondern es läuft viel über Bewegung“, erklärt Astrid Söder, die die Kita leitet. Unter der Anleitung der beiden Erzieherinnen Petra Umbach und Cordula Glim haben 29 Kinder sich dem Matheprogramm nach Professor Gerhard Preiß gewidmet.

Das besteht aus einem Zahlenhaus, einem Zahlenweg und einem Zahlenland. Im Zahlenhaus beschäftigen sich die Kinder intensiv mit den Zahlen eins bis fünf und lernen sie über verschiedene Materialien kennen. Diese symbolisieren die Möbel der Zahlen in ihrem Haus. Los ging es mit Korken, Wäscheklammern und Steinen. Jeweils ein Kind darf eine Zahl darstellen und sucht sich die Materialien entsprechend seiner Zahl zusammen. So braucht Sophie als fünf jeweils fünf Steine, Wäscheklammern und Korken und holt sie als Möbel in ihr Haus.

„Mit der Zeit wurden es dann mehr Dinge“, erklärt Cordula Glim. So füllen nun Gewichtswürfel, ein Würfelturm, ein Zahlengarten, einen Zahlentisch mit den entsprechenden Würfelpunkten drauf, eine Hausnummer als Fahne, ein Bild mit einem Zahlenbeispiel aus der Natur und eine geometrische Form das Zahlenhaus. „Die Materialien sind sehr kostspielig, deswegen freuen wir uns, dass die Krankenhausstiftung Fürstenhagen uns diese gesponsort hat“, sagt Kita-Leiterin Söder. Aber auch musikalisch wird die Zahl umgesetzt durch beispielsweise Taktschläge auf einer Trommel.

Ein Hausmeister, heute hat Ben die Aufgabe, geht von Wohnung zu Wohnung und lässt sich von den Kindern die Dinge zeigen und erklären. Aber es gibt auch einen Fehlerteufel, der Dinge vertauscht: Heute ist das Raphael. Mit einem Auge dürfen die Kinder zuschauen und erklären danach, was er verändert hat. „Wir haben auch einige fremdsprachige Kinder in der Gruppe, die Angst hatten, etwas laut zu sagen und zu erklären“, berichtet Petra Umbach. Mit dem regelmäßigen Erklären beim Zahlenspiel seien auch diese richtig selbstbewusst geworden.

„Wir laufen über den Zahlenteppich zu dem Zahlenland“, erklärt Milena. Der Weg ist durch nummerierte Teppichfliesen dargestellt. Damit üben die Kinder gemeinsam das Zählen und haben schon mit ersten kleinen Rechenaufgaben begonnen. So bittet Cordula Glim Jonas auf die Acht zu gehen. „Wenn du jetzt die Augen schließt und eine Zahl weiter gehst, wo bist du dann?“, fragt sie ihn. Für die Antwort „Neun“ braucht dieser nicht lange.

Zum Abschluss des Programms bekommen alle Kinder eine Urkunde sowie eine Kleinigkeit zum Naschen und zehn Steinchen zum Üben für Zuhause. Auch wenn das Programm aufwendig ist, so wollen es Petra Umbach und Cordula Glim auch im nächsten Jahr den Vorschulkindern anbieten.