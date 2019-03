Mit Sturm, Sonne und viel Stimmung durch Fürstenhagen

Fürstenhagen. Mit viel „Helau“, Stimmungsmusik und Gehupe zog am Montagmittag der traditionelle Rosenmontagszug durch Fürstenhagen, erst durchs alte Dorf und dann durch die Siedlung.

Die Stimmung auf den 20 Wagen und in den fast ebenso vielen Fußgruppen übertrug sich auf die Zuschauer am Straßenrand – der Sturm störte niemanden und machte sich auch nur mit dem Wegpusten von Plastikbechern bemerkbar. Zeitweilig bestrahlte sogar die Sonne den närrischen Lindwurm, der nach eineinhalb Stunden an der Mehrzweckhalle endete, wo die große Party nahtlos fortgesetzt wurde.