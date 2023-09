Neue Konzepte in Hessisch Lichtenau in Planung

Von: Wiebke Huck

Co-Working auf dem Marktplatz in Hessisch Lichtenau: Sandra Gräf (von links) und Katrin Hitziggrad von der Agentur „Zukunftsoptimisten“ und Bürgermeister Dirk Oetzel standen für Gespräche und Infos zur Verfügung. © Wiebke Huck

Was heißt eigentlich Co-Working? Besteht in Hessisch Lichtenau eine Nachfrage nach diesem Arbeitsmodell und wo könnte der geeignete Ort für ein Co-Working-Space, also einen Platz zum nebeneinander arbeiten, sein?

Hessisch Lichtenau – Um das herauszufinden und über das Konzept zu informieren, hatte die Stadt einen Vormittag lang zum Co-Working auf dem Marktplatz eingeladen. Tische und Stühle sowie eine Internetverbindung gab es, zum Arbeiten kam allerdings niemand. Aber um sich zu informieren: „Wir haben viele interessante Gespräche geführt“, sagt Katrin Hitziggard von der Agentur „Zukunftsoptimisten“, einem Büro für kreative und kooperative Stadtentwicklung, das sich in Hessisch Lichtenau um das Landesprogramm Zukunft Innenstadt kümmert. Damit sei das Ziel erreicht.

Auch wenn niemand spontan mit dem Laptop unter dem Arm zum Marktplatz gekommen war, um das eingerichtete Outdoor-Büro zu nutzen, das Interesse sei eindeutig vorhanden, so Katrin Hitziggard. Und weiter: „Bevor wir konkret über die Umsetzung von Projekten sprechen, ist es uns wichtig, mit der Stadtgesellschaft ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, wo überhaupt der tatsächliche Bedarf in Hessisch Lichtenau liegt, was gut ist und wo wir nachbessern können.“

Darum sei man nun vonseiten der Stadt auf der Suche nach einem geeigneten, innenstadtnahen Raum, der künftig als „Stadtlabor“ dienen und auch Platz für Co-Working-Spaces bieten soll, so Bürgermeister Dirk Oetzel. Denn zwei öffentliche Veranstaltungen zum Austausch und zur Ideenfindung hätten deutlich gemacht, dass ein solcher Raum für verschiedenste Projekte in der Stadt fehlt. „Wir wollen gemeinsam unsere Stadt lebendig erhalten“, so Oetzel weiter. (hbk)