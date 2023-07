Ortsbeirat Quentel hofft auf DGH-Sanierung noch vor dem Winter

Von: Lothar Röß

Sanierungsbedürftig: Nicht nur die maroden Fenster im Dachgeschoss sollen im Zuge der bevorstehenden Sanierung ausgetauscht werden. © Lothar Röß

Das Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ im Lichtenauer Stadtteil Quentel ist über 100 Jahre alt. Aus der Zeit stammen auch noch einige Fenster. Doch damit dürfte bald Schluss sein, wie in der jüngsten Ortsbeiratssitzung deutlich wurde. Die Stadt hat bereits Angebote eingeholt, um dringende Sanierungsarbeiten an dem Gebäude vorzunehmen.

Quentel – Seit Jahren drängen sowohl der Förderverein „Alte Schule“ als auch der Ortsbeirat darauf, undichte Stellen am Gebäude, an denen Regenwasser und Schnee eindringen, zu beseitigen. Auch die Dachrinnen leiten das Wasser nicht mehr zuverlässig ab. An einigen Fenstern im Dachgeschoss sind Teile im Sockelbereich bereits weggefault.

Die offenen Stellen wurden zwar notdürftig abgedichtet, aber energetisch ist der Zustand aus Sicht des Ortsbeirats nicht länger vertretbar. Auch wenn im Erdgeschoss die Fenster bereits vor Jahren überwiegend erneuert wurden, so befinden sich im Gebäude noch einige Exemplare aus der Zeit vor über 100 Jahren, als die Einscheiben-Verglasung und die auf den Rahmen montierte Verriegelung Standard waren.

Nachdem für die geplante Sanierung bereits vor Jahren Geld in den Haushalt eingestellt wurden, die Maßnahme aber immer wieder geschoben wurde, hat der Ortsbeirat Hoffnung, dass die Arbeiten noch vor Einbruch des kommenden Winters abgeschlossen sind, um keine größeren Schäden an der Gebäudesubstanz zu riskieren.

Insgesamt 52 000 Euro sind veranschlagt für die Erneuerung von etwa 20 Fenstern inklusive einer Lüftung im Kellergeschoss, die das Entstehen von Kondenswasser verhindern soll. Außerdem sollen Türen, Dachrinnen und die Haustür erneuert und einzelne Dachziegeln ausgetauscht werden. Alle Arbeiten sollen in einer Aktion ausgeführt werden.

Um das DGH intensiver nutzen zu können, hat der Ortsbeirat die Erneuerung der Küche auf der Investitionsliste zur Bewilligung künftiger Maßnahmen vorgeschlagen. Zudem stehen auf der Liste ein neues Spielgerät für den Platz an der Grillhütte, eine Rundbank um die Linde am Dorfanger und die Installation von Straßenlaternen im Bereich Neue Straße/Heimatblickstraße.

Um die erforderliche Anzahl von Parkplätzen am Feuerwehrgerätehaus für die Einsatzkräfte bereitstellen zu können, ist geplant, eine entsprechend große Fläche auf der benachbarten Wiese anzulegen. Ein Jugendgruppenraum soll im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses eingerichtet werden. Noch vor den Sommerferien ist ein Treffen mit Stadtjugendpfleger Kai Zerweck und allen Beteiligten geplant.

Zum Freiwilligentag am 16. September treffen sich die Helfer um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Geplant sind Pflegearbeiten in unmittelbarer Umgebung des DGH sowie an der Grillhütte. (zlr)