Radio Bob illuminiert Hessisch Lichtenauer Haus

Hessisch Lichtenau. Mit blinkenden Lichterketten, einer Lasershow, Pyrotechnik und den Klängen der Rockband Queen hat „Radio Bob“ den Bungalow von Fabian Thalemann in Hessisch Lichtenau zum „coolsten Weihnachtshaus der Welt“ gemacht.

„Dieses Jahr rockt Weihnachten mal so richtig – denn Radio Bob macht aus Eurer ,Hütte‘ das coolste Weihnachtshaus der Welt!“ So hatte der private Radiosender aus Kassel auf seiner Facebook-Seite für das Spektakel geworben und hinzugefügt: „Wenn wir dekorieren, dann richtig!“

Am 11. Dezember hatte die Jury Fabian Thalemann als Gewinner gezogen und auf der Seite ergänzt: „Fabians Haus wird im Takt von Queen erstrahlen!“ Und so herrschte am Mittwochabend vor dem Grundstück von Fabian und Celina Thalemann in der Oberen Bergstraße in Hessisch Lichtenau der Ausnahmezustand: Bei Glühwein und Bratwurst warteten viele aus der Nachbarschaft gespannt auf den Beginn des Lichtspektakels.

Punkt 20 Uhr war es dann soweit, der Countdown von Moderator Benni Zinke gemeinsam mit den Schaulustigen löste auf „Null“ alles aus: Aus den Lautsprechern ertönte lautstark der Queen-Titel „Thank god it’s christmas“, gleichzeitig begannen die Lichterketten zu leuchten und im Takt der Musik brachte die Lasershow mit ständig wechselnden sich bewegenden Motiven viel Leben auf die Fassade des Bungalows. Genau drei Minuten dauerte das Programm zum Medley der zahlreichen Queen-Hits, bei dem die Schweinwerfer das Haus immer wieder in neue Farben tauchten und auch die Lichterketten wechselfarbig leuchteten.

Nach begeistertem Jubel, Pfiffen und Beifall am Ende des ersten Durchlaufs mit pyrotechnischem Knall und dem Feuerball aus dem Flammenwerfer am Schornstein auf dem Dach brauchte Zinke nur einmal fragen: „Wollt ihr das nochmal sehen?“ Und selbst nach dem zweiten Durchgang wurde es am Haus nicht dunkel, denn etwa zwei Stunden ließ es die zehnköpfige Crew des Senders für die gemütliche Runde unter den Nachbarn noch leuchten, bevor die Techniker alles wieder abbauten.

Fabian Thalemann ist begeisterter Hörer von Rock und Pop auf Radio Bob und war einer von etwa 1000 bundesweit, die sich beim Sender für das coole Weihnachtshaus beworben hatten. Montagmorgen, der 35-Jährige saß gerade in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit, kam der Anruf von Radio Bob mit der Nachricht, Glücksfee Saskia habe ihn als Gewinner gezogen.

Als er seine Ehefrau Celina benachrichtigte, legte die nach einem kurzen „Ojeoje“ gleich mit den Vorbereitungen los und besorgte Bratwürste für die Runde mit den Nachbarn, die Queen-Fan Fabian noch am gleichen Abend persönlich von Tür zu Tür einlud. Am Dienstagabend kamen die Techniker vom Sender vorbei, um alles auszumessen, am Mittwoch erfolgte dann ab 10 Uhr der komplette Aufbau. Die Thalemanns haben das Haus erst im Januar gekauft.