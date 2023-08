Retteröder Landfrauen feiern 70-jähriges Bestehen

Von: Lothar Röß

Das Vorstandsteam im Geburtstagsjahr: Ursula Wittkuhn (von links), Angelika Aßmann, Birgit Oeste, Barbara Seipp, Brunhilde Wille, Ulrike Brassel, Barbara Bergermann und Martina Volland. © +Repro: Lothar Röß

Viele Altersgruppen kommen in dem Retteröder Landfrauenverein zusammen - und das schon seit 70 Jahren. Am Samstag, 2. September, ab 16 Uhr im Meisenbughaus wird das gefeiert.

Retterode – Mit der Gründung des Hessischen Landfrauenverbands im Jahr 1948 rollte eine Welle von Vereinsgründungen durchs Land. 1953 erreichte sie den heutigen Lichtenauer Stadtteil Retterode. Das ist 70 Jahre her. Und das feiern die Landfrauen am Samstag, 2. September, ab 16 Uhr im und am Meisenbughaus im Zentrum der etwa 350 Einwohner zählenden Gemeinde.

Dynamisch, offen und innovativ präsentiert sich der Verein im Jahr des 70-jährigen Bestehens mit 46 Mitgliedern im Alter von 31 bis 94 Jahren. Wie schon 1953, als sich unter den zwölf Gründerinnen auch Frauen aus Hessisch Lichtenau und Hopfelde befanden, hält das Interesse von auswärtigen Landfrauen am Angebot der Retteröderinnen bis heute an.

Nach einem Handwebkurs der Landfrauen im Jahr 1962 präsentieren Lina Jung (von links), Hilde Brunst, Erna Möller, Auguste Röß, Ilse Stein, Olga Auell, Käte Meurer, Ilse Möller und Marlies Waldeck ihre selbst gewebten Kissenbezüge. © Röß, Lothar

Ein halbes Dutzend kommt aus einem Umkreis von etwa zwölf Kilometern. Insgesamt sieben Aktivgruppen hat der Verein aktuell zu bieten: zweimal Gymnastik, Wandern, Reisen, Kochen mit Kindern, Kochen für Landfrauen sowie eine Gruppe, die sich der Pflege des Meisenbughauses und des Friedhofs widmet.

Waren es in den 1950er- und 1960er-Jahren vor allem die haushaltstechnischen Errungenschaften und die Erkenntnisse ausgewogener Ernährung, die das Interesse der Landfrauen für mehr Lebensqualität weckten, so ist es heute der Thermo-Mix, der die Essenszubereitung revolutioniert. Als aufgeschlossene Landfrauen des 21. Jahrhunderts machen sich die Retteröderinnen auch die Neuen Medien zunutze. In Kursen haben sie sich die Handhabung des Computers angeeignet und mit den Grundlagen der Textverarbeitung vertraut gemacht, sodass der Austausch von Nachrichten auch per E-Mail möglich geworden ist.

Die Landfrauen gehen mit der Zeit mit

Auf ihren Smartphones installierten sie den Kurz-Nachrichtendienst Whatsapp und richteten eine Gruppe ein, in der sich 28 Frauen angemeldet haben. So kommen Informationen zum Vereinsleben schnellstens bei mehr als der Hälfte der Mitglieder an, die restlichen Frauen werden über Mundpropaganda benachrichtigt. Damit haben die Neuen Medien die Vereinsarbeit erleichtert, die seit 2010 von einem achtköpfigen Team geleistet wird.

Bei den Neuwahlen vor 13 Jahren konnte Martina Volland, Vorsitzende seit 1991, die Landfrauen davon überzeugen, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Nach Hilde Brunst, Margret Brübach und Gerlinde Drechsler, von der sie das Amt vor 32 Jahren übernommen hatte, geht sie damit als letzte Vorsitzende in die Geschichte des Vereins ein. Im Team zusammen mit Angelika Aßmann, Barbara Bergermann, Ulrike Brassel, Birgit Oeste, Barbara Seipp, Brunhilde Wille und Ursula Wittkuhn steht sie jedoch auch weiterhin zur Verfügung.

Beim Kochen wird das Wissen weitergegeben

Seit 2013 geben die Frauen viermal jährlich beim Kochen mit Kindern ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Waren es einst die Küchenmaschinen, die den Haushalt revolutionierten, interessieren sich die Landfrauen von heute mehr für die gesunde und schnelle Zubereitung der Speisen mit dem Thermomix.

Den Gemeinschaftssinn in der Gemeinde pflegen sie von jeher politisch und konfessionell neutral, traten bei ihrer Feier zum 40-jährigen Bestehen sogar mit eigenem Chor auf und sind aus dem kulturellen Leben des Lichtenauer Stadtteils nicht mehr wegzudenken. Selbst über die Grenzen des Ortes hinaus haben sich die Landfrauen mit ihren frisch gebackenen Kuchen und Torten einen Namen gemacht.

Bei ihren Aktivitäten werden sie zwar kräftig unterstützt von ihren Ehemännern, doch dass bisher noch keiner von ihnen den Sprung in den Verein geschafft hat, bedauert das Vorstandsteam schon. (Lothar Röß)