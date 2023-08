Velmeder Chor löst sich auf – Das Geld bleibt im Ort

Von: Lothar Röß

Geldübergabe am Karl-Schmidt-Museum mit Rudi Küllmer (von links) und Heinz Möller (beide MGV Velmeden), Werner Speer (Selbsthilfegruppe), Walter Apel und Karlfried Stederoth (beide MGV), Erhard Krück und Jürgen Volkhardt (beide Heimat- und Kulturverein). © Lothar Röß

Velmedens Sänger lösen ihren Verein auf und spenden ihr Geld.

Velmeden– Seit Generationen war der Männergesangverein Velmeden eine der tragenden Säulen im kulturellen Geschehen des Lichtenauer Stadtteils. Jedoch ließ sich infolge des kontinuierlichen Rückgangs an Sängern das Aus nicht abwenden, und im Dezember 2022 beschlossen die Mitglieder die Auflösung des Vereins zum Jahresende.

Die 1400 Euro, die sich noch in der Kasse befanden, bleiben jedoch in dem Hessisch Lichtenauer Stadtteil. Jeweils 700 Euro kamen dem Heimat- und Kulturverein und der Selbsthilfegruppe Petö, die bewegungsgestörte Kinder und Erwachsene betreut, zugute.

Knapp ein Dreivierteljahr, nachdem der Verein aufgelöst wurde, trafen sich jetzt Karlfried Stederoth, ehemaliger Vorsitzender, und seine Vorstandskollegen Rudi Küllmer, Walter Apel und Heinz Möller im Karl-Schmidt-Heimatmuseum mit Erhard Krück und Jürgen Volkhardt vom Heimat- und Kulturverein sowie Werner Speer von der Selbsthilfegruppe, um die Spenden symbolisch zu übergeben. In beiden Fällen soll das Geld dem Ausbau der Domizile dienen. Für das Museum, in dem auch die Vereinsfahne der Sänger einen festen Platz gefunden hat, will der Verein Ausstellungsvitrinen anschaffen, im Gebäude der Selbsthilfegruppe kommen die Euro der Heizung zugute.

An die 129-jährige Geschichte des Männergesangvereins, der im September 1893 von 28 Männern der Gemeinde gegründet wurde, erinnert heute nur noch die Vereinsfahne, die 1898 angeschafft und zweimal von Sänger Karl Schmidt, Malermeister und Gründer des heutigen Museums, aufgearbeitet wurde.

Die Geschicke des jungen Vereins lenkte Peter Gundlach bis 1923, nach Heinrich Noll, Karl Leimeroth, Otto Simon und Fritz Schönewolf übernahm Karlfried Stederoth 2003 als letzter den Vorsitz. Noch im gleichen Jahr ging der Verein aus Mangel an Sängern für zehn Jahre eine Singgemeinschaft mit dem Männergesangverein Concordia im benachbarten Walburg ein, bis der Partnerchor sich auflöste. Seither singen drei Velmeder beim Männergesangverein in Uengsterode mit. (zlr)