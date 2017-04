Zu schnell: 20-Jähriger fährt mit Auto in Gärten – 21.000 Euro Schaden

Hessisch Lichtenau. Glück im Unglück hatte ein 20-jähriger Lichtenauer am Freitagabend bei einem Autounfall in Hessisch Lichtenau: Er selbst blieb unverletzt, als er zwei Gärten demolierte und dabei sein Fahrzeug zu Schrott fuhr.

Laut Polizeibericht war der Lichtenauer mit seinem Auto gegen 23.45 Uhr auf der Industriestraße aus Richtung Polizeistation kommend unterwegs. An der Einmündung auf die Retteröder Straße kam der Mann, der offenbar zu schnell unterwegs war, von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in den Straßengraben. Dabei wurden zwei angrenzende Gärten erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 21.000 Euro.