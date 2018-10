Polizei findet in Fürstenhagen fünf Gramm Marihuana in Unfallauto 

Fürstenhagen. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwochabend in der Nähe von Fürstenhagen gekommen - der Fahrer stand vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau um 21.35 Uhr mit seinem Auto auf dem Mühlweg in Richtung Fürstenhagen. Am Ende einer Rechtskurve kam das Auto wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Das Auto prallte zunächst in einen Jägerzaun und durchfuhr anschließend eine Hecke des Nachbargrundstücks. In diesem Garten prallte das Auto dann mit der rechten hinteren Fahrzeugseite gegen einen gemauerten Torpfosten. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto und schleuderte gegen die gesamte, rechte Fahrzeugseite eines in der Einfahrt geparkten Wagens, heißt es im Polizeibericht. Anschließend prallte das Auto noch gegen einen Kirschbaum, wo es zum Stehen kam.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, so Polizeisprecher Jörg Künstler. Der Fahrer, der vermutlich illegal Cannabis konsumiert hatte, wurde leicht verletzt, sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, wurde schwer verletzt.

"Bei der Unfallaufnahme wurde starker Cannabis-Geruch im Fahrzeug festgestellt, weiterhin konnte fünf Gramm Marihuana im Auto aufgefunden und sichergestellt werden", berichtet Künstler weiter. Eine Blutentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Wie Stefan Schlegel, Pressesprecher der Feuerwehr Hessisch Lichtenau, ergänzt, wurden die beiden jungen Männer von Ersthelfern und zwei Teams des DRK-Rettungsdienstes aus Hessisch Lichtenau aus dem Auto befreit und erstversorgt. "Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und klemmte die Fahrzeugbatterie des Unfallwagens ab."

Rubriklistenbild: © dpa