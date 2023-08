Stiftungen spenden 15000 Euro an Ambulante Dienste Nordhessen

Von: Evelyn Ludolph

Sie freuen sich über die Spenden: Gaby Ewert (Fundraising Lichtenau e.V., vorne von links), Ruth Brosche (Brosche-Trapp-Stiftung), Anni Theres (10), Hendrik Heiderich (Leiter Freizeiten ADN), Johanna Eisel (Betreuerin) mit Kamram (7), Friedhelm Meyer (BSG) und Roland Kleff (Herbert-und-Margarete-Schaub Stiftung) sowie, Kay Rohde (Gerhard-Fieseler-Stiftung, hinten von links), Claudia Milde (Brosche-Trapp-Stiftung) und Dieter Christian Peuckert (ADN-Geschäftsführer und Theologischer Vorstand Lichtenau e.V.). © Lichtenau E.V.

Dank großzügiger Spenden gibt es Ferienprogramme für Kinder mit Beeinträchtigungen.

Hessisch Lichtenau – Unvergessliche Tage in den Sommerferien durften Kinder und Jugendlichen mit unterschiedlich schweren Beeinträchtigungen erleben.

Die Ambulanten Dienste Nordhessen (ADN) organisierten unter dem Motto „Wasser marsch“ umfangreiche Ferienspiele und -fahrten für sie.

Unterstützt wurden sie dabei von fünf Stiftungen: die Share-Value-Stiftung, die Herbert-und-Margarete-Schaub-Stiftung, die Gerhard-Fieseler-Stiftung, die Brosche-Trapp-Stiftung „Freude schenken“ unter dem Dach der Büdergestiftung für die Stadt und den Landkreis Kassel sowie der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank Hessen spendeten insgesamt 15 000 Euro für die Ferienangebote in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, wie Gaby Ewert vom Spendenmanagement bei Lichtenau e.V. mitteilt. In diesem Jahr fanden die Sommerferienspiele in Kassel auf dem Gelände der Behinderten-Sportgemeinde (BSG) Kassel 1951 statt.

Neben Ausflügen in den Tierpark Germerode und in die Trampolinhalle in Kassel sowie Spaziergängen zum Wasserspielplatz seien die Besuche in der Sporthalle der BSG immer ein Highlight gewesen. Das Thema Wasser begleitete die Kinder dabei die gesamte Woche. Denn „das Wetter war nicht immer auf unserer Seite, sodass es sogar einen Spaziergang im strömenden Regen gab“, schreibt Ewert. Hendrik Heiderich, Leiter der Freizeitaktivitäten beim ADN, merkte dazu an, dass der Regen dem Spaß keinen Abbruch getan hätte. Ohne die Unterstützung Dritter seien die Angebote zur Ferienzeit sonst in dieser Form nicht möglich, betont Ewert. Dadurch sei in den Herbstferien sogar eine Fahrt ans Steinhuder Meer geplant. (elu)