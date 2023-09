Steffen Löwer folgt im Lichtenauer Magistrat auf Heinrich Lämmert

Von: Wiebke Huck

Neu im Magistrat: Bürgermeister Dirk Oetzel (links) und die Stadtverordnetenvorsteherin Inge Harder verabschiedeten den langjährigen Stadtrat Heinrich Lämmert (2. von rechts) und begrüßten seinen Nachfolger Dr. Steffen Löwer. © Wiebke Huck

22 Jahre lang hat sich Heinrich Lämmert (SPD) für die Belange der Stadt Hessisch Lichtenau eingesetzt. 2021 wechselte der Stadtrat vom Parlament in den Magistrat. Am Donnerstagabend wurde er bei der Versammlung der Stadtverordneten im Bürgerhaus von Inge Harder, Stadtverordnetenvorsteherin, und Bürgermeister Dirk Oetzel aus seinem Amt verabschiedet.

Hessisch Lichtenau – Für Lämmerts kommunalpolitisches Engagement sprachen ihm Parlament und Magistrat Anerkennung und besonderen Dank aus. Er habe die ehrenamtliche Arbeit gern gemacht, versicherte Lämmert. Auch künftig wolle er sich weiter engagieren, dann aber verstärkt im Naturschutz. Sein Nachfolger wird Dr. Steffen Löwer (SPD). Er wurde von den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung im April zum neuen, ehrenamtlichen Stadtrat gewählt und unterstützt ab sofort den Magistrat. „Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg“, so Löwer nach der Vereidigung durch Inge Harder.

Stadtteilbeirat

Als zweiter Punkt stand die Änderungssatzung zur Hauptsatzung auf der Tagesordnung. Weil es nicht möglich war, im Lichtenauer Stadtteil Velmeden erneut einen Ortsbeirat auf die Beine zustellen, war dieser Schritt notwendig. Denn: „Wir müssen die rechtlichen Voraussetzungen für einen Stadtteilbeirat schaffen, damit der Ortsteil weiter eine Stimme hat und es für uns einen verlässlichen Ansprechpartner gibt“, so Bürgermeister Dirk Oetzel. Die Änderung wurde einstimmig beschlossen. Nun, so Oetzel weiter, müsse der Stadtteilbeirat aber noch mit Leben gefüllt werden. Er hofft allerdings, dass es sich dabei um eine Ausnahme handele und in den übrigen Ortsteilen die Ortsbeiräte erhalten bleiben.

Hundesteuer

Auch über die Neufassung der Hundesteuersatzung stimmten die Stadtverordneten am Donnerstag ab. Schon mehrfach hatte dieser Punkt auf der Tagesordnung gestanden. Vor allem die Einführung eines erhöhten Steuersatzes in Höhe von 600 Euro für gefährliche Hunde sorgte für Gesprächsbedarf.

Nun wurde die Neufassung mit zwei Zusätzen beschlossen: Roland Wittmann (SPD) forderte, dass nicht automatisch alle Listenhunde, sondern nur solche Hunde, die in der Vergangenheit etwa durch bissiges Verhalten auffällig geworden waren, höher besteuert werden. Elmar Neugeboren (SPD) ergänzte den Antrag mit dem Zusatz nach zwei Jahren eine Evaluierung durchzuführen.

Die Neufassung der Hundesteuersatzung wurde mit 21 Ja-Stimmen beschlossen.

Klimaschutzkonzept

Ebenfalls einigen konnte sich das Parlament darauf, dass sich die Stadt Hessisch Lichtenau am Klimaanpassungskonzept des Werra-Meißner-Kreis beteiligen wird. Dirk Oetzel warb dafür, sich dem Kreis anzuschließen, da weder im aktuellen, noch im kommenden Jahr mit Fördermitteln für die Stadt zu rechnen sei und man mit eigenen Mittel kein Klimaschutzkonzept stemmen könne. Doch auch hier gelte: „Wenn ein Konzept vorliegt, muss es von uns mit Leben gefüllt werden“, so Oetzel.