Straßenausbaubeiträge bleiben in Hessisch Lichtenau bestehen

Weg mit den Straßenbaubeiträgen: Dieser Aufforderung, wie sie von der Bürgerinitiative in Hessisch Lichtenau schon im vorigen Jahr gegenüber der Mehrzweckhalle in Hopfelde gut sichtbar platziert worden war, kamen die Stadtverordneten auch in ihrer Sitzung am Freitag nicht nach.

© Lara Thiele